Il 20 giugno “Squilli di musica” in dodici comuni valdostani

Squilli di musica per le piazze di dodici comuni valdostani domenica 20 giugno. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato regionale alla Cultura, in accordo con gli enti locali valdostani, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale locale e si inserisce nell’ambito della giornata internazionale della musica del 21 giugno.

Protagonisti dei concerti saranno infatti alcuni artisti, singoli o in formazione musicale, selezionati tra coloro che hanno aderito con i loro progetti alla Open call lanciata nell’ambito della Saison culturelle. Fra i progetti selezionati ci sono ad esempio il Duo Impérial, Pol en Tino Band, o ancora Mamima Swan 2.0 live feat GP Pramaggiore.

I comuni che ospiteranno gli eventi musicali saranno Pré-Saint-Didier in piazza Vittorio Emanuele II, Saint-Nicolas nella piazzetta in frazione La Cure, Cogne in piazza Émile Chanoux, Charvensod nell’area verde della scuola primaria, Saint-Rhémy-en-Bosses in frazione Saint-Léonard, Oyace nella Struttura polivalente Frazione La Crétaz, Nus in piazza Fillietroz, Antey- Saint- André in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Arnad all’espace Loisir La Queyaz, Brusson nell’area verde loc. Laghetto, Pont-Saint-Martin all’Espace de la Rencontre e Gressoney-La-Trinité in loc. Tache.