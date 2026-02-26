Torna ad Aosta “Incipit offresi”, il talent letterario per aspiranti scrittori

Sarà la sala conferenze della biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta ad ospitare, giovedì 12 marzo alle 18, la tappa valdostana dell’undicesima edizione del talent letterario Incipit Offresi, per il quale è ancora possibile iscriversi come “autori in erba”.

L’appuntamento, presentato da Nicole Dubois con l’accompagnamento musicale di Enrico Messina, vede aspiranti scrittori sfidarsi attraverso la presentazione delle prime parole delle loro opere. I partecipanti, in una sfida uno contro uno, hanno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro.

Chi ottiene più voti tra il pubblico in sala passa alla fase successiva, dove ha altri 30 secondi di tempo prima del giudizio della giuria tecnica. Stabilito chi vince la tappa – con in premio un buono libro per 50 euro –, il voto del pubblico assegna il secondo posto. I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi accedono alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma a giugno 2026.

Per partecipare come autori è necessario compilare il form sul sito del progetto. Per far parte della giuria del pubblico, invece, è possibile presentarsi direttamente alla sala conferenze della biblioteca il giorno stesso dell’evento.

Incipit Offresi è un “talent della scrittura”, dove gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti, promuovere la lettura e valorizzare le biblioteche come luoghi di partecipazione e di promozione culturale. In 11 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 150 nuovi autori, pubblicato oltre 80 libri e coinvolto circa 12mila spettatori l’anno, 30 case editrici e più di 80 biblioteche e centri culturali.

I premi

Ai concorrenti finalisti, primo e secondo classificato, saranno assegnati premi in denaro rispettivamente di 1.500 euro e 750 euro. Saranno inoltre messi in palio il Premio Scuola Holden con un corso di scrittura, il Premio Italo Calvino con la partecipazione gratuita al prestigioso premio letterario, i Premi Golem e Leone Verde con la pubblicazione dell’opera, il Premio Miraggi costituito da una lampada artistica fatta di libri, i Premi Indice dei Libri del Mese, Fondazione Circolo dei lettori, Pagina 37 e il Premio Archimede per gli under 35, con la pubblicazione del proprio racconto nella raccolta Archimedebook.

Da questa edizione, si aggiunge il Premio Sostenibilità, a cura del Centro Scienza, un riconoscimento speciale agli scritti che affrontano temi ambientali, ecologici e climatici. Tutti gli iscritti al concorso, inoltre, grazie alla collaborazione con la Scuola Holden, potranno seguire gratuitamente il corso “Chi ben comincia” a cura di Fronte del Borgo: due lezioni in streaming per scoprire come costruire un incipit capace di catturare il lettore dalle primissime righe, tra scelte stilistiche, tensione narrativa, esempi celebri e piccole esercitazioni.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione di Emons Edizioni, Fondazione Circolo dei lettori, Scuola Holden e FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori. La tappa valdostana vede la co-organizzazione della biblioteca regionale “Bruno Salvadori”.

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore, per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.