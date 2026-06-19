ItinerDante torna in Valle d’Aosta: dieci letture-concerto dedicate alla Divina Commedia

La Divina Commedia torna a risuonare tra i paesaggi della Valle d’Aosta. Dal 25 giugno all’8 agosto, infatti, la sesta edizione di “ItinerDante”, il ciclo estivo di letture-concerto itineranti dedicato all’opera di Dante Alighieri.
La rassegna comprende dieci appuntamenti ospitati in diversi Comuni valdostani, all’interno di luoghi non convenzionali scelti per il loro fascino e la loro atmosfera. Ogni incontro proporrà un percorso culturale e musicale differente, nel quale la declamazione dei versi danteschi si intreccerà con il commento letterario e il suono del violoncello.
“ItinerDante” è nato nel 2021 su iniziativa del Comitato Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (Aigu), insieme al Centro Studi storico-letterari Natalino Sapegno di Morgex.
Il progetto, ideato in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, intende avvicinare il pubblico alla bellezza delle sue rime e favorire una riflessione collettiva sui messaggi, ancora oggi attuali, della Commedia.
Dopo il successo delle prime cinque edizioni, la manifestazione conferma la propria formula, fondata sull’incontro tra parola, musica e territorio.
A dare voce ai versi sarà Antonello Pistritto, socio di Aigu Valle d’Aosta, accompagnato dagli interventi del professor Jean Louis Crestani e dai violoncellisti Daniel Curtaz e Giovanni D’Ettorre.
La scelta del violoncello non è casuale: il timbro dello strumento, vicino a quello della voce umana maschile, permette di valorizzare la musicalità racchiusa nelle parole di Dante e di amplificarne la forza emotiva.
Ogni lettura-concerto avrà una durata di circa un’ora. La partecipazione sarà libera e gratuita.
Il programma
- Giovedì 25 giugno a Saint-Christophe, alle ore 20.45. Le letture si svolgeranno nella sala conferenze della biblioteca comunale, in località La Cure 28.
- Sabato 27 giugno a Verrayes, alle ore 18.30. La lettura avrà luogo davanti alla cappella di Marseiller e, in caso di maltempo, presso Casa Salluard, sempre in località Marseiller.
- Giovedì 30 luglio a Torgnon, alle ore 18.30. Le letture andranno in scena all’esterno del Musée Petit-Monde, in località Triatel. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala del Consiglio comunale.
- Venerdì 31 luglio a Issogne, alle ore 20.30. Le letture si svolgeranno sul sagrato della chiesa parrocchiale e, in caso di maltempo, presso l’oratorio.
- Domenica 2 agosto a Saint-Marcel, nel pomeriggio. Le letture si svolgeranno alle miniere di Servette. Ulteriori informazioni saranno comunicate successivamente.
- Martedì 4 agosto a Saint-Vincent, alle ore 21.30. Le letture avranno luogo in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e, in caso di maltempo, all’interno del Centro congressi comunale.
- Mercoledì 5 agosto a Morgex, alle ore 18. Le letture andranno in scena nel vigneto “La Piagne”, raggiungibile con circa dieci minuti di cammino su strada sterrata in salita, in collaborazione con l’azienda Cave Mont Blanc. Si consiglia di portare una coperta per sedersi. In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla Tour de l’Archet, sede del Centro studi letterario Natalino Sapegno.
- Giovedì 6 agosto a Valsavarenche, alle ore 15. Le letture si svolgeranno al rifugio Tetras Lyre, in località Le Pont, e in caso di maltempo nella sala del Consiglio a Dégioz.
- Venerdì 7 agosto ad Avise, alle ore 18. Le letture avranno luogo davanti al castello di Avise e, in caso di maltempo, nella sala del Consiglio del Municipio.
- Sabato 8 agosto ad Allein, alle ore 17. Le letture andranno in scena nell’area verde Le Plan-de-Clavel e, in caso di maltempo, presso il museo La Meison di Carnaval de la Coumba Freida, in località Ayez 8.