ItinerDante torna in Valle d’Aosta: dieci letture-concerto dedicate alla Divina Commedia

La Divina Commedia torna a risuonare tra i paesaggi della Valle d’Aosta. Dal 25 giugno all’8 agosto, infatti, la sesta edizione di “ItinerDante”, il ciclo estivo di letture-concerto itineranti dedicato all’opera di Dante Alighieri.

La rassegna comprende dieci appuntamenti ospitati in diversi Comuni valdostani, all’interno di luoghi non convenzionali scelti per il loro fascino e la loro atmosfera. Ogni incontro proporrà un percorso culturale e musicale differente, nel quale la declamazione dei versi danteschi si intreccerà con il commento letterario e il suono del violoncello.

“ItinerDante” è nato nel 2021 su iniziativa del Comitato Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (Aigu), insieme al Centro Studi storico-letterari Natalino Sapegno di Morgex.

Il progetto, ideato in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, intende avvicinare il pubblico alla bellezza delle sue rime e favorire una riflessione collettiva sui messaggi, ancora oggi attuali, della Commedia.

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, la manifestazione conferma la propria formula, fondata sull’incontro tra parola, musica e territorio.

A dare voce ai versi sarà Antonello Pistritto, socio di Aigu Valle d’Aosta, accompagnato dagli interventi del professor Jean Louis Crestani e dai violoncellisti Daniel Curtaz e Giovanni D’Ettorre.

La scelta del violoncello non è casuale: il timbro dello strumento, vicino a quello della voce umana maschile, permette di valorizzare la musicalità racchiusa nelle parole di Dante e di amplificarne la forza emotiva.

Ogni lettura-concerto avrà una durata di circa un’ora. La partecipazione sarà libera e gratuita.

Il programma