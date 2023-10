Il Marché au Fort ha chiuso l’edizione 2023 con circa 17mila presenze

Il caldo e le alte temperature hanno certamente aiutato. Ad ogni modo, c’è soddisfazione per l’ultima edizione del Marché au Fort – andato in scena a Bard sabato e domenica scorsi, 7 e 8 ottobre – che ha fatto segnare, secondo le stime della Regione, circa 17.000 presenze per le due giornate.

72 le aziende che hanno preso parte alla manifestazione, appartenenti varie filiere: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti Dop, Doc, Ig, prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti trasformati e biologici.

Ad affiancarle, in questa edizione, il “Presidio Slow Food” Peperone di Capriglio – in provincia di Asti –, uno stand dedicato all’Associazione Valdostana Olivicoltori e uno del comune di Cortemilia (in provincia di Cuneo), che ha proposto nocciole e prodotti a base di nocciola.

Positivi anche gli ingressi al Forte di Bard, comunicati dalla presidente del polo museale Ornella Badery. Nelle due giornate, infatti, sono stati 3.523 i visitatori che hanno avuto libero accesso al monumento approfittando dell’apertura gratuita promossa in occasione del Marché. A questi si aggiungono 1.781 ingressi a pagamento alle mostre e ai musei, per un totale di 5.304 accessi.

Bene anche le visite guidate alla scoperta del territorio tra Bard e Donnas che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Nell’ambito dell’iniziativa “Sapori Valdostani offerti dalla Chambre” sono stati invece distribuiti dalla Chambre Valdôtaine 1.100 buoni prodotto dal valore di 10 euro, assegnati dopo una spesa di almeno 70 euro dagli espositori della manifestazione.

Secondo un primo giro informale di opinioni, fa sapere invece il presidente della Chambre Roberto Sapia, la proposta ha generato per le imprese un indotto di circa 90mila euro.

Si è aperta alle 9.30 di sabato 7 ottobre l’edizione 2023 del Marché au Fort a Bard. La tradizionale mostra-mercato, ai piedi del Forte, tornata ad animare il borgo medievale con l’eccellenza della filiera agroalimentare valdostana negli stand dei 72 espositori presenti.