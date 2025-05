Il Premio Strega farà tappa a Saint-Vincent

Saint-Vincent offre l’opportunità di conoscere da vicino le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Farà tappa a Saint-Vincent il Premio Strega Tour 2025. L’11 giugno alle ore 18 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto i finalisti del prestigioso premio – i nomi saranno resi noti il 5 giugno – incontreranno il pubblico, dialogando con la giornalista, scrittrice e direttrice della fiera Book Pride di Milano, Laura Pezzino.



L’evento è organizzato dal comune di Saint-Vincent in collaborazione con il Casino de la Vallée SpA. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nel Centro Congressi comunale di via Martiri della Libertà.