Teatro, in scena la rappresentazione de “Il caso Semmelweis”

di Elisa Moro

Aosta - Da mercoledì 5 a venerdì 7 agosto in Cittadella dei Giovani andrà in scena “Il caso Semmelweis” di e con Donatella Cinà di Nuovababette Teatro, per scoprire la storia di Ignác Semmelweis, con i contributi video di Catherine Chanoux e Leonardo Dal Tio, assistente alla regia.