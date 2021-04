Il Comune di Aosta assume un archivista, l’Unité Evançon 9 Oss

Aosta - L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha indetto due concorsi pubblici: uno per due Operatore tecnico specializzato per la regione Piemonte e uno per due dirigenti veterinari per Piemonte e Liguria.

COMUNE DI AOSTA

Il comune di Aosta ha indetto un concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario archivista (cat. D), da assegnare nell’ambito degli organici del Comune.

Per prendere parte al concorso è richiesta la laurea specialistica o magistrale in Archivistica e Biblioteconomia o equipollenti o equiparati; qualunque laurea specialistica o magistrale o diplomi di laurea o lauree triennali unitamente a diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti.

Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione, avvenuta oggi, martedì 27 aprile, dell’estratto di Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

UNITE’ COMMUNES EVANCON

L’Unité des Communes valdôtaines Evançon ha indetto una procedura selettiva unica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 operatori specializzati (cat.B – pos. B2S), profilo di operatore socio-sanitario, nell’ambito dell’organico dell’Unité.

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media); la qualifica di operatore socio – sanitario (OSS) e la patente di guida tipo “B”.

La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro il 27 maggio 2021. La procedura sarà disattivata tassativamente alle ore 24 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Operatore tecnico specializzato cat. Bs. per la Regione Piemonte.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 8 aprile 2021 e all’Albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Dirigente Veterinario dei quali uno per la Regione Piemonte e uno per la Regione Liguria.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 8 aprile 2021 e all’Albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it.