Partita la campagna di vaccinazione dei dipendenti della Cogne Acciai Speciali

Sono 143 i dipendenti alla Cogne Acciai Speciali vaccinati fra ieri e oggi con Moderna. L’obiettivo dell’azienda è di concludere l’attività di vaccinazione entro la fine del mese di luglio, quando saranno inoculate le seconde dosi del vaccino.

Al momento sono oltre 450 i dipendenti che hanno aderito alla campagna, a cui si aggiungono altri 200 circa dipendenti di ditte che operano all’interno dello stabilimento di Aosta.

Per portare avanti il progetto di vaccinazione, i medici e il personale infermieristico dell’azienda possono contare sul supporto dei volontari del Comitato regionale della Croce Rossa italiana con il quale la CAS ha predisposto un protocollo dedicato, così come per la gestione nel momento post-vaccinazione che avviene all’interno delle tende allestite davanti all’Hub vaccinale, ospitato nell’infermeria dello stabilimento.