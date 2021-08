Usl, via libera all’assunzione di sei logopedisti

Arriva l’assunzione a tempo indeterminato per sei logopedisti, che nelle scorse settimane hanno superato il concorso bandito dall’Azienda Usl. Presteranno servizio presso i presidi distrettuali afferenti all’area territoriale dell’Azienda Usl.

“L’assunzione di 6 logopedisti consentirà di potenziare il servizio sul territorio – spiega Leonardo Iannizzi, direttore dell’Area territoriale – che è rivolto a favore degli utenti adulti, anziani e in età evolutiva, realizzando azioni e attività dirette alla cura e alla riabilitazione delle patologie del linguaggio e della comunicazione. Le prestazioni del logopedisti vengono effettuate negli ambulatori dei presidi distrettuali e a domicilio, su prescrizione da parte del medico curante o dello specialista. I trattamenti riabilitativi spesso interessano persone con disabilità e con disturbi comunicativi, con evidenti benefici sul piano sanitario e sociale e svolgono una importante attività di consulenza non solo per i pazienti, ma anche per i familiari, le agenzie sociali a supporto delle famiglie, della scuola e delle istituzioni”.

I logopedisti effettuano, sul territorio, attività di educazione e rieducazione di tutte le patologie che determinano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e, in generale, delle disabilità comunicative e linguistiche.

Operano a livello multidisciplinare con altri specialisti, elaborano il “bilancio logopedico” volto all’individuazione dei bisogni di salute specifici e al superamento della difficoltà ed effettuano trattamenti di rieducazione utilizzando tecniche logopediche specifiche.