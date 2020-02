Weissmatten, Vicquery: “Ampio approfondimento prima di una decisione”

Gressoney-Saint-Jean - Giovedì scorso, il Cda "stante la complessità della problematica" ha deciso di affidare un incarico urgente ad un professionista di livello internazionale per analizzare sotto tutti gli aspetti la tematica.

Per Weissmatten “qualunque decisione verrà presa sarà il risultato di ampio approfondimento”. A scriverlo oggi è il Presidente di Monterosa SpA Roberto Vicquery che spiega, in una nota, come giovedì scorso, il Cda “stante la complessità della problematica” ha deciso di affidare un incarico urgente ad un professionista di livello internazionale “per analizzare sotto tutti gli aspetti la tematica”.

La relazione è attesa per fine marzo.

“Circa il prosieguo dell’iter procedurale si rammenta che, ai sensi della legge regionale che concerne le società partecipate, al Consiglio di Amministrazione spetta approvare e trasmettere a Finaosta gli indirizzi strategici e i programmi di sviluppo. – scrive ancora Vicquery – La finanziaria regionale li valuta e, a sua volta, li trasmette alla Giunta regionale la quale, previa illustrazione alla commissione consigliare competente, li approva formulando eventuali modifiche o fornendo ulteriori indirizzi”.