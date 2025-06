Al via la ventunesima edizione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta

Torna l’appuntamento con Start Cup Piemonte Valle d’Aosta che si rivolge, anche quest’anno, a chiunque abbia da proporre una "startup" nuova e originale. Il montepremi complessivo per la competizione - in denaro e in servizi - è di oltre 65mila euro.