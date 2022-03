Alice Chiantelassa è la nuova Presidente degli artigiani di Confcommercio

Alice Chiantelassa, 31 anni, titolare del negozio Lab.outique di Aosta, è stata eletta ieri all’unanimità Presidente della categoria artigiani di Confcommercio Valle d’Aosta.

Chiantelassa, che succede ad Ermanno Bonomi, spiega: “Il mio artigianato non è così tradizionale ma rappresenta la mia creatività, il mio estro ed un piccolo cambiamento rispetto all’artigianato di tradizione. È la prima volta che mi trovo a rappresentare un ruolo ‘istituzionale’ nella mia carriera lavorativa. Il mio obiettivo è di mettere a disposizione le mie capacità e disponibilità per l’associazione e la categoria che ho l’onore di rappresentare. Questo è un anno fatto di sfide professionali per me. Prima l’apertura della mia boutique ed ora il ruolo in Confcommercio”.

“A pochi giorni dal ritorno della Saint Ours, l’elezione di Alice rappresenta una ventata di novità e speranza per una categoria che in questi due anni è stata colpita duramente – commenta invece il Presidente di Confcommercio VdA Graziano Dominidiato –. Sono certo del fatto che la sua competenza e professionalità concorreranno al rilancio di questo settore così importante per la vita economica e sociale della nostra regione”.

Con la nomina di Alice Chiantelassa – si legge in una nota dell’associazione – si concludono le elezioni dei Presidenti di categoria per il quinquennio 2022/2027.