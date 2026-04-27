Aperte le candidature per il Consiglio di amministrazione di C.V.A.

E’ stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. SpA. Lo comunica Finaosta, informando che occorre procedere alla nomina – ai sensi della legge regionale n. 20 del 14 novembre 2016 – del Presidente del Consiglio di amministrazione, dell’Amministratore delegato della società e di cinque Consiglieri.
Le candidature devono essere presentate entro le 23.59 del 15 maggio prossimo, secondo le modalità indicate nell’avviso. La documentazione relativa allo stesso e ai modelli per la presentazione delle candidature è disponibile nella sezione “Candidature organi partecipate” del sito di Finaosta. A questo indirizzo, invece, possono essere reperite le informazioni su C.V.A. Spa.
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Sappiamo già chi verrà eletto