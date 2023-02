Apre il bando per l’esecuzione di interventi sulle superfici forestali degradate

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha istituito un fondo per incentivare gli interventi di taglio selvicolturale, la messa in sicurezza, la manutenzione del suolo ed il rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali sui terreni in disponibilità.

A renderlo noto è l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali. L’intervento – si legge in una nota – è rivolto alle sole imprese agricole o forestali che abbiano la disponibilità di terreni boscati ed intende valorizzare il ruolo di bene collettivo ricoperto dalle foreste in virtù della capacità di offrire molteplici servizi ecosistemici, anche in termini di mitigamento dei cambiamenti climatici.

Per questo, il bando prevede sostegni per l’esecuzione di tagli selvicolturali per favorire la diversificazione della struttura forestale, la composizione delle specie e la rinnovazione. Sono ammessi anche gli interventi di difesa e messa in sicurezza del suolo, la realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità forestale, i rimboschimenti, gli interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie e gli interventi di recupero funzionale dei castagneti da frutto in stato di abbandono.

Il sostegno copre il 95 per cento delle spese ammesse e la dotazione finanziaria ammonta a 30mila 500 euro.

Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo della Struttura Foreste e sentieristica, in località Amérique 127/A, a Quart, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì entro lunedì 12 giugno 2023.