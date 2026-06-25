Al via, dal 6 luglio, le domande per le imprese per partecipare ad Artigiano in Fiera 2026

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 – in gestione associata con Unioncamere Piemonte e in collaborazione con l’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione –, organizza la partecipazione delle imprese valdostane ad AF – Artigiano in Fiera 2026, l’appuntamento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari in programma a Milano dal 5 dicembre al 13 dicembre 2026.

Artigiano in Fiera – spiega una nota – “rappresenta l’appuntamento internazionale più importante in Italia dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari, considerato strategico anche per la valorizzazione dei territori e del turismo locale. Con oltre 1.000.000 di visitatori e 3.000 espositori, la manifestazione è il luogo ideale in cui gli artigiani di tutto il Mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio e sviluppare una rete di clienti che si ripropone durante l’anno”.

La collettiva Valle d’Aosta sarà situata all’interno del Padiglione n. 1 e sarà articolata in tre aree:

uno spazio istituzionale Valle d’Aosta che ospiterà l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition – Ivat e l’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, con lo scopo di promuovere l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta;

Valle d’Aosta che ospiterà l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition – Ivat e l’Assessorato Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, con lo scopo di promuovere l’artigianato di tradizione e l’offerta turistica della Valle d’Aosta; un’ area collettiva dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti;

dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti; un’area di ristorazione con somministrazione di piatti tipici valdostani.

Lo Sportello SPIN2 si farà carico dell’abbattimento del 70 per cento dei costi di partecipazione per un massimo di 18 imprese in uno spazio espositivo preallestito di massimo 12 metri quadrati per ciascuna impresa, comprensivi delle quote di iscrizione.

Le imprese interessate devono far pervenire la domanda di partecipazione esclusivamente via Pec all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle 9 di lunedì 6 luglio fino alle 12 di venerdì 17 luglio 2026. Le domande pervenute prima delle 9 del 6 luglio non saranno prese in considerazione.

Maggiori dettagli sono disponibili nell’avviso consultabile sul sito web della Chambre Valdôtaine.