Conoscenza, formazione e degustazione alla Fiera Dolce & Caffè di Digel

“La giornata è andata molto bene, anche meglio di quanto ci aspettassimo alla vigilia. È stato faticoso organizzarla, ma le soddisfazioni sono giunte: tanti i clienti, tanto l’interesse, tanti i riscontri.” – così Christian Grigoletto, titolare dell’azienda Digel con sede a Saint-Marcel, commenta la fiera “Dolce & Caffè” che si è tenuta giovedì 16 maggio al Centro Congressi del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. L’evento, organizzato in collaborazione con lo storico partner Covim e in partnership con le aziende Sammontana, Tre Marie e Bindi, ha accolto numerosi esercenti valdostani e del primo Canavese guidandoli alla conoscenza e alla degustazione di specialità gastronomiche nazionali. Croissant, gelati, torte, dolci, caffè, cappuccini e sfiziosi prodotti salati sono stati al cuore di una giornata all’insegna del dialogo tra fornitori, distributori e clienti. Un’occasione per conoscere e assaggiare le eccellenze di quattro aziende nate nel secolo scorso che, sapendo sintetizzare tradizione e innovazione con passione ed esperienza, sono oggi espressione del sapere gastronomico italiano nel mondo. Tra le protagoniste della fiera, le campionesse mondiali di LatteArt Manuela Fensore e Carmen Clemente che, con due live show, hanno offerto una dimostrazione pratica sull’arte della creazione del caffè e del cappuccino, offerto consigli tecnici sugli ingredienti, la postura e la gestualità del barista e affiancato i partecipanti nella propria personale creazione di decorazioni sul latte montato.