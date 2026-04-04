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  • Aosta
  • Ultima modifica: 04 Aprile
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Continua a salire il prezzo del gasolio in Valle: oggi 2,136 euro al litro

Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi – sabato 4 aprile – un pieno da 50 litri al self service costa 1,60 euro in più di ieri. Aumenta anche la benzina, a 1,789 euro al litro (ieri era 1,770).
Le pompe di gasolio e benzina verde
Economia

Dopo aver sfondato quota 2,1 euro al litro negli scorsi giorni, il prezzo del gasolio in Valle d’Aosta continua ad aumentare. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un litro di carburante nella nostra regione al self è venduto oggi, sabato 4 aprile, mediamente a 2,136 euro al litro. Ieri, venerdì 3, il prezzo medio era di 2,104. L’incremento fa sì che un pieno da 50 litri costi 1,60 euro in più. Sulla rete autostradale italiana, il prezzo medio è di 2,145 euro al litro.

Anche il prezzo della benzina è oggetto di aumenti. Quest’oggi, in un self service valdostano, un litro costa mediamente 1,789 euro (ieri era 1,770). Un pieno da 50 litri costa quindi quasi un euro in più (0,95 euro). Sulla rete autostradale, la benzina viene venduta, in media, a 1,822 euro al litro. Sono dati che pongono la Valle tra le dieci regioni d’Italia in cui i carburanti sono più cari.

Sul “podio”, quest’oggi, per il gasolio, la provincia di Bolzano, con 2,160 euro al litro medi. Segue la Calabria con 2,158 al litro e, ancora, la Liguria con 2,148 euro per un litro. In fatto di benzina, il prezzo medio più elevato si registra oggi sempre nella provincia autonoma di Bolzano (1,802 al litro), con subito dietro la Basilicata e la Calabria (entrambe a 1,800 al litro). Tutto il resto d’Italia è sotto quota 1,8.

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