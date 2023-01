Fiom Cigl VdA, Fabrizio Graziola riconfermato segretario generale

Sarà ancora Fabrizio Graziola a guidare per i prossimi anni 4 anni la Fiom Cgil della Valle d’Aosta. La riconferma del segretario generale è arrivata ieri, lunedì 9 gennaio, nel salone dell’Hotel Castello di Montjovet.

Alla presenza di Barbara Tibaldi, segreteria nazionale Fiom Cgil, e Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Valle d’Aosta, Graziola ha fatto un’ampia e dettagliata analisi sulla situazione dell’industria in Valle d’Aosta. “Nel 2019 è iniziata la carenza dei microchip legata all’aumento delle materie prime. Il mondo industriale italiano si è trovato a rallentare la propria produzione anche in settori non in crisi per mancanza dei semi conduttori la cui materia prima utilizzata nella costruzione è il silicio. – ha evidenziato Graziola – Paradosso che un piccolissimo oggetto dal costo di pochi euro possa fermare grandi industrie. Questa situazione è figlia di un sistema produttivo, le cui regole sono dettate da grandi interessi finanziari e multinazionali che impongono le proprie scelte ad interi paesi come l’Italia che subisce questa situazione principalmente per una incapacità della politica di affrontare seriamente il tema dell’industria. La politica vive nella continua ambiguità di non volersi occupare di industria perché “privata” e dall’altra di ricordarsi della sua esistenza nelle tornate elettorali.”

La Fiom torna a chiedere, quindi, “maggiore attenzione sull’industria” con la proposta di “tavoli tecnici su questo tema partendo dalla siderurgia, perché è dall’acciaio che si parte per la produzione di prodotti in tanti settori industriali: automotive, edilizia, energia, medicale ed altri ancora”.

Per Graziola: “La nostra regione ha una tendenza all’autoisolamento sempre più marcato. Penso che la Fiom sia in grado, per quanto di sua competenza, di ribaltare questa situazione. Ripensare all’industria in Valle tenendo conto delle nuove tecnologie, utilizzando l’ambiente come risorsa anche dal punto di vista industriale”.

Con la riconferma di Graziola è arrivata anche l’elezione della segreteria regionale composta da Loris Ronc e Alessandro Turco.