GPS Standard premiata per eccellenza e innovazione al Premio IXI 2024

Si svolgerà nelle prossime settimane a Roma la cerimonia di premiazione della XIV Edizione del Premio Imprese per Innovazione (Premio IxI), promosso da Confindustria. Fra le 12 aziende premiate a livello nazionale c’è anche la valdostana Gps Standard, che al pari delle altre è stata valutata attraverso un processo basato sui parametri del Modello EFQM (European Foundation for Quality Management), riconosciuto a livello internazionale per identificare le organizzazioni che eccellono in qualità e innovazione.

“Aver vinto questo prestigioso premio – afferma il presidente e fondatore Pietro Capula – significa aver superato una selezione altamente competitiva, che coinvolge le migliori realtà imprenditoriali italiane. Il nostro risultato dimostra che GPS Standard è un punto di riferimento per il settore della sicurezza perimetrale e un esempio virtuoso di come innovazione e sostenibilità possano convivere e generare valore.”

Sono dodici le aziende premiate a livello nazionale nell’edizione 2024, suddivise nelle categorie “Award”, “Prize” e “Finaliste”. Solo quattro appartengono all’ultima categoria, dove, insieme a GPS Standard, figurano eccellenze mondiali come Ericsson Telecomunicazioni.

“Per noi innovare significa soprattutto mettere al centro le persone: i nostri clienti, i nostri collaboratori e i nostri partner. Crediamo – sottolinea Marco Capula, Chief Strategy Officer dell’azienda – che le migliori idee nascano dalla collaborazione e dall’ascolto attivo delle esigenze del mercato. Questo approccio ci ha permesso di sviluppare soluzioni avanzate per la sicurezza, capaci di rispondere alle sfide del presente e anticipare quelle del futuro e di essere riconosciuti come PMI Innovativa”.

Il Premio IXI è il primo in Europa ad aver adottato i parametri EFQM. È stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, con il sostegno di Fondimpresa, il contributo di Cerved, IWS e Warrant Hub, e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI).