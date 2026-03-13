Guerra in Medio Oriente: i prezzi alle stelle per carburanti e fertilizzanti non preoccupano in Valle, ma l’attenzione resta alta

Se gli edili, per bocca di Ance Valle d’Aosta, lanciano l’allarme forte e chiaro sul costo delle materie prime già alle stelle dopo i venti di guerra in Medio Oriente, l’altro lato della medaglia – che a livello nazionale preoccupa, e non poco – qui è ancora sotto controllo.

Sotto controllo nel senso di “sotto la soglia di preoccupazione”. Perché in Valle d’Aosta – dicono dai lidi di Coldiretti – la situazione degli aumenti che stanno già piovendo sul carburante e sui fertilizzanti preoccupano relativamente. Anche se – aggiungono dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti della nostra regione – l’attenzione resta decisamente alta.

Se a livello nazionale Coldiretti parla di “un incremento anomalo e sproporzionato rispetto all’andamento generale del mercato dei carburanti”, a livello locale la questione resta ancora sottotraccia: “A livello regionale, abbiamo fatto un’indagine sul gasolio e ne sono emersi aumenti, sì, ma nella norma – dicono Alessia Gontier e Elio Gasco, presidente e direttore di Coldiretti VdA –. A livello generale la preoccupazione c’è, ma è anche chiaro che per un’impresa della pianura che metta in funzione tutti i macchinari, che magari consumano 4/500 litri di gasolio, cambia. Oppure per un peschereccio della Sicilia”.

“Oggi i nostri agricoltori non si stanno preoccupando – aggiungono i vertici locali di Coldiretti –. In Valle non abbiamo assistito a fenomeni speculativi e, sicuramente, ci sono a disposizione delle scorte da utilizzare”.

Questione simile se parliamo di export: “Al momento non abbiamo questo problema – aggiungono Gontier e Gasco –. Non vorremmo creare preoccupazioni. C’è un po’ di ‘stretta’, ma nell’insieme, non in Valle d’Aosta. Il problema c’è e non si dormono sonni serenissimi, ma al momento il problema non si sente”.

A preoccupare, a livello nazionale, si è aggiunta la partita dei fertilizzanti. Il 4 marzo scorso, all’Assemblea Coldiretti di Napoli, il presidente nazionale Ettore Prandini ha spiegato, riguardo la guerra in Iran, nel golfo in generale e – questione non da poco – l’affaire dello stretto Hormuz: “Prevediamo ulteriori rincari sia sul fronte energetico sia su quello dei fertilizzanti e dei concimi chimici. Non va dimenticato che da queste aree proviene oltre il 25 per cento della disponibilità globale e più del 33 per cento dei fertilizzanti utilizzati nel mondo. Eventuali interruzioni avrebbero un impatto diretto sia sui costi sia sulla disponibilità dei prodotti. Le conseguenze sarebbero inevitabili: aumento dei costi di gestione lungo tutta la filiera agroalimentare e, a cascata, crescita dei prezzi per cittadini e consumatori”.

Parole difficilmente equivocabili. Però, anche in questo caso – dicono sempre presidente e direttore Coldiretti, Gontier e Gasco – la Valle d’Aosta sentire un contraccolpo meno d’impatto: “È vero che ci sono parecchie aziende iraniane e israeliane che si occupano di fertilizzanti e che a questi aumenti non si era ancora arrivarti, anche se in campagna si era già pronti con le scorte – spiegano i vertici locali della Confederazione –. La preoccupazione è alta per le prossime forniture, ma qui abbiamo una fortuna: tolte le coltivazioni specializzate in Valle si fa molta concimazione organica. Certo che se la crisi continua, qualche ripercussione indiretta corriamo il rischio di viverla”.