Il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso il 2024 con il 5,6% di incassi in più sul 2023

Il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso il 2024 con il 5,6 per cento di introiti in più rispetto al 2023, mentre il mese di dicembre ha fatto segnare quasi il 6 per cento di incassi in più nel confronto con l’anno precedente.

Il dato emerge da una nota della Casa da gioco. Dicembre, infatti, è stato chiuso con un incasso complessivo di 7 milioni 882mila 646 euro, quindi con uno scostamento positivo di 428mila 323 euro – pari al più 6 per cento – sullo stesso mese del 2023. Le slot machine hanno incassato 4 milioni 218mila 474 euro, incrementando gli introiti dell’1 per cento sul dicembre dell’anno prima, mentre i giochi da tavolo hanno incassato 3 milioni 664mila 172 (più 11 per cento).

Il progressivo annuo

Il totale degli introiti lordi dell’anno 2024 è pari a 73 milioni 295mila 714 euro complessivi, come detto, il 5,6 per cento in più rispetto al 2023. Incassi ripartiti in 32 milioni 786mila 036 euro ai tavoli da gioco e 40 milioni 509mila 678 alle slot machine. Gli ingressi sono stati invece 336mila 989, in crescita del 3 per cento rispetto al 2023.

I dati del Grand Hotel Billia

Nel mese di dicembre 2024 gli introiti delle vendite dirette del Grand Hotel Billia ammontano a 604mila 466 euro totali, ovvero il 18 per cento in più rispetto a dicembre 2023.

Anche l’andamento dell’offerta alberghiera dell’anno appena passato conferma il trend positivo, con ricavi da vendite dirette pari a oltre 13 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2023 del 17 per cento. L’occupazione media delle camere, dall’inizio dell’anno, è del 46 per cento.