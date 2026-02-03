Le camere di Commercio di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta stringono un accordo per una collaborazione più stretta

Rafforzare il coordinamento tra territori che, pur con specificità diverse, condividono difficoltà simili e subiscono impatti diretti dalle interruzioni o dalle limitazioni delle grandi direttrici di collegamento. Ma, soprattutto, iniziare un percorso di collaborazione più strutturato tra le Camere di Commercio di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Questo è quanto è emerso lo scorso 29 gennaio al MegaMuseo di Aosta, nell’incontro promosso congiuntamente dalle tre Camere di Commercio e dedicato al tema delle infrastrutture e alle ricadute sui sistemi economici territoriali.

Nel corso della riunione sono state condivise esperienze e problemi comuni legati ai collegamenti transfrontalieri, ma anche alla logistica e all’intermodalità, alla gestione delle grandi infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché alla necessità di disporre di dati e strumenti di analisi condivisi per supportare in modo più efficace la programmazione e la pianificazione degli interventi.

Un lavoro comune

Ma, come detto, spiega una nota della Chambre Valdôtaine, i partecipanti hanno manifestato “la volontà di rendere più frequenti i momenti di incontro e di sviluppare un lavoro comune che consenta di condividere analisi, dati, buone pratiche e proposte operative su tematiche di interesse generale per il sistema produttivo”.

Una collaborazione non legata soltanto alle questioni infrastrutturali ma anche ad altri problemi che interessano in modo trasversale le imprese dei territori coinvolti, come il rafforzamento della competitività delle PMI, i processi di innovazione e digitalizzazione, le difficoltà legate alla disponibilità di manodopera qualificata, l’impatto dei cambiamenti normativi e amministrativi sulle attività economiche, ma anche alle azioni utili a migliorare l’attrattività territoriale e la capacità dei sistemi locali di intercettare investimenti e nuove opportunità di sviluppo.

Per questo, le tre Camere di Commercio intendono rafforzare anche l’azione congiunta di rappresentanza e di confronto istituzionale, con posizioni condivise sia nei confronti di Unioncamere nazionale, sia verso le rispettive amministrazioni regionali e nazionali. Con un obiettivo: portare in modo coordinato all’attenzione delle istituzioni le esigenze delle imprese e dei territori e contribuire alla definizione di politiche più efficaci per la crescita economica.

“Le infrastrutture rappresentano una condizione essenziale per la competitività delle imprese e per lo sviluppo equilibrato dei territori di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. L’incontro di Aosta ha confermato che molte delle difficoltà affrontate dai nostri sistemi economici sono comuni e richiedono risposte coordinate. Per questo, intendiamo rafforzare il dialogo e sviluppare un lavoro condiviso non solo sui temi infrastrutturali, ma anche sulle principali sfide che le imprese si trovano oggi ad affrontare, consolidando una collaborazione stabile e una capacità di rappresentanza congiunta nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali”, hanno dichiarato congiuntamente i Presidenti delle Camere di Commercio.

Non solo: “Allo stesso tempo – prosegue la nota –, riteniamo fondamentale costruire strumenti permanenti di confronto tra i territori, favorire la circolazione delle esperienze più efficaci maturate nei diversi contesti locali e lavorare per rendere sempre più forte il ruolo delle Camere di Commercio come punto di riferimento per le imprese. La volontà condivisa è quella di trasformare questo percorso di collaborazione in un metodo di lavoro continuativo, capace di anticipare le criticità, valorizzare le opportunità e accompagnare con maggiore efficacia i processi di sviluppo economico dei nostri territori”.

I partecipanti

All’incontro ad Aosta hanno preso parte i presidenti Massimiliano Cipolletta per la Camera di Commercio di Torino, Luca Crosetto per quella di Cuneo, Gian Paolo Coscia per quella di Alessandria-Asti, Luigi Attanasio per quella di Genova ed Enrico Lupi per la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Per la Chambre Valdôtaine è intervenuto il presidente Roberto Sapia. Assieme a loro, il vicepresidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Angelo Santarella. Hanno inoltre partecipato ai lavori i rappresentanti di Unioncamere Piemonte e di Uniontrasporti.