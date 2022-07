Marché au Fort 2022, la Chambre organizza incontri B2B con buyer svizzeri

In occasione del Marché au Fort in programma a Bard l’8 e 9 ottobre, la Chambre Valdôtaine organizza degli incontri B2B con selezionati operatori commerciali svizzeri. L’iniziativa è rivolta a tutte le aziende valdostane attive nel settore agroalimentare, che hanno tempo per candidarsi, entro il 31 luglio 2022.

Realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio italiana per la Svizzera, gli incontri coinvolgeranno imprese operanti in particolare nel settore dei formaggi, degli insaccati e salumi, del vino, grappe e distillati, del sidro e birra e di dolci, cioccolato e prodotti da forno.

La partecipazione è riservata alle aziende del territorio che verranno selezionate sulla base dell’interesse mostrato dai buyer aderenti all’iniziativa. La partecipazione è gratuita e subordinata alla regolarità del pagamento del diritto annuale alla Chambre, ove dovuto.

In caso di un numero elevato di imprese aderenti l’ente sceglierà in base all’ordine cronologico di arrivo della “scheda impresa” reperibile, così come ogni ulteriore informazione, sul sito della Chambre Valdôtaine.

L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto Interreg “Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products.