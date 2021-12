Posticipata a fine marzo la stagione dei gruppi scolastici di Interski

A fine settembre Interski si diceva pronta a riportare in Valle gli sciatori britannici, per riassaporare dopo un anno di “stop” forzato.

Ora le cose sono cambiate. “A causa dell’attuale situazione del Coronavirus e delle raccomandazioni del governo Italiano annunciata il 15 e 23 dicembre 2021, che limitano i viaggi internazionali dei minori senza l’accompagnamento dei genitori e in combinazione con le restrizioni di viaggio imposte dal governo francese, Interski è stata costretta a prendere la decisione di posticipare di nuovo l’inizio della stagione invernale 2021/22 a fine marzo 2022 per i Gruppi Scolastici”, spiega in una nota il Resorts Director Buster Cheetham.

“In Gran Bretagna – si legge ancora –, il governo ha cominciato ad offrire una seconda dose alla fascia 12-15anni e a fornire la documentazione necessaria per avere il ‘green pass’, questo è un passo positivo per tutti noi. I nostri clienti ‘Holidays’ o ‘Adults and Families’ sono iniziati ad arrivare a godere la Valle d’Aosta”.

Nel frattempo, la “stretta” natalizia del Governo Draghi ha cambiato i piani: “Questa non è una decisione presa alla leggera ma siamo obbligati a seguire la restrizioni Covid in vigore – aggiunge Cheetham –. Chiaramente, monitoreremo da vicino la situazione e ci adatteremo a qualsiasi cambiamento di circostanza. Come sempre non vediamo l’ora di collaborare con voi”.