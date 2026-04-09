Sei le startup valdostane alla quinta edizione di SMAU a Parigi

Sono sei le startup selezionate e sostenute da Regione Valle d’Aosta, che prenderanno parte alla quinta edizione di SMAU | Italy RestartsUp a Parigi, dal 14 al 16 aprile. SMAU è oggi una piattaforma di incontro e confronto che coinvolge l’intero ecosistema dell’innovazione. Il format si articola in una serie appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano e tappe all’estero a Parigi, Londra, Berlino e San Francisco.

L’appuntamento parigino è ormai consolidato e, realizzato in collaborazione con ICE Agenzia, è stato scelto quest’anno dall’Ambasciata d’Italia come evento ufficiale per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy.

Per l’occasione, la serata inaugurale del 14 aprile ospiterà il keynote speech di Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, offrendo un momento di riflessione sul ruolo dell’innovazione come leva strategica per la competitività del sistema Paese.

Il 15 aprile sarà la giornata centrale del programma e si svolgerà a Station F, hub di riferimento per l’innovazione a livello internazionale. Qui saranno protagoniste 50 startup italiane selezionate, molte delle quali accompagnate da Regioni e attori territoriali impegnati nello sviluppo dei rispettivi ecosistemi. Saranno presenti delegazioni provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna con ART-ER, Marche, Umbria, Lazio con Lazio Innova e Valle d’Aosta insieme a Le Pépinières d’Entreprises.

In questo contesto, le startup avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con corporate, investitori e stakeholder dell’ecosistema francese, presentando soluzioni che spaziano dall’intelligenza artificiale all’energia, dalla sostenibilità allo smart manufacturing, fino alla digital transformation e ai servizi avanzati.

A chiudere l’esperienza, il 16 aprile è previsto un tour nei principali luoghi dell’innovazione parigina, offrendo alla delegazione italiana l’opportunità di entrare in contatto diretto con alcuni protagonisti dell’ecosistema francese e internazionale.

Le startup valdostane che parteciperanno all’evento sono: Ampero, specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di quadri elettrici industriali e sistemi di automazione; Builti, che applica tecnologie di monitoraggio e analytics alla gestione di edifici e asset critici; Caboto, startup deep-tech che sviluppa sistemi robotici e soluzioni di ispezione autonoma per infrastrutture critiche; EM Solutions, che propone soluzioni integrate per la gestione del rischio alluvioni, con l’obiettivo di passare da un approccio reattivo a uno predittivo; It’s Prodigy, piattaforma di trasformazione aziendale basata su intelligenza artificiale che consente alle imprese di diventare “AI-native” in tempi rapidi; Openmall, che introduce esperienze immersive basate su AI e ambienti 3D.