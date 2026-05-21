E’ legge la Giornata della Ristorazione, Fipe Confcommercio Vda: “Riconoscimento storico”

“Un riconoscimento storico che attendevamo da tempo e che premia anni di impegno, di lavoro silenzioso ma costante da parte di migliaia di imprenditori valdostani e italiani.” Così Graziano Dominidiato, Presidente FIPE Confcommercio Valle d’Aosta, commenta l’istituzione, con legge, della Giornata della Ristorazione.

La ricorrenza è fissata ogni anno al terzo sabato di maggio e sarà accompagnata da un’iniziativa annuale promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dedicata ai principi fondanti della ristorazione italiana, con l’obiettivo di valorizzarne l’identità profonda e la funzione essenziale nel tessuto sociale ed economico nazionale.

La legge introduce inoltre il conferimento di dieci medaglie destinate a imprenditori particolarmente meritevoli nei diversi ambiti del settore, riconoscendo l’eccellenza e l’impegno di chi ogni giorno rappresenta il meglio della tradizione ristorativa italiana.

La norma riconosce il ruolo delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative, che verranno coinvolte direttamente nella definizione delle iniziative annuali promosse dal MIMIT e dalle autorità territoriali competenti.

“I Pubblici Esercizi non sono semplici luoghi dove si mangia o si beve: sono presidi di socialità, custodi di una cultura millenaria, motori di un’economia che crea lavoro e genera identità nei territori.” prosegue Dominidiato. “Lunedì 18 maggio il Parlamento ha sancito quello che noi sapevamo già: la ristorazione è un pilastro dell’Italia. Questo riconoscimento rafforza quanto già l’ingresso della cucina italiana nei patrimoni Unesco ha dimostrato: aprire nuove prospettive di sviluppo per tutto il settore della ristorazione, con ricadute positive in termini di turismo enogastronomico, valorizzazione dei prodotti tipici e promozione internazionale del brand Italia. Come FIPE Confcommercio Valle d’Aosta, siamo pronti a portare il nostro contributo nella definizione delle iniziative annuali previste dalla legge, certi che la nostra regione abbia molto da offrire e da raccontare al Paese e al mondo.”