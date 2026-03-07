Skyway porta in alto (anche) il bilancio delle Funivie Monte Bianco

Un utile netto di 3 milioni 510mila euro (dopo aver contabilizzato l’onere di concessione annuale dovuto alla Regione, pari a 1 milione 546mila euro) e un valore della produzione di 17 milioni 371mila euro. Sono i dati salienti del bilancio d’esercizio, chiuso al 31 ottobre 2025, approvato dall’assemblea dei soci di Funivie Monte Bianco ieri, venerdì 6 marzo.

Si tratta del miglior risultato nella storia della società, sia in termini di valore della produzione, sia di utile netto. Cifre che confermano, scrive l’azienda in una nota “l’andamento positivo dell’attività della società e il contributo del complesso funiviario Skyway Monte Bianco all’offerta turistica del territorio”.