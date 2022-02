Parrucchieri, muratori, meccanici e receptionist: le offerte di lavoro del privato

Il salone di parrucchieri Willy & Fannan Barber Aosta

1 parrucchiere/parrucchiera qualificato/a

autonomo nella gestione dei servizi alla clientela contratto: contratto a tempo determinato da subito orario: tempo pieno spezzato caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale possiede esperienza nella mansione per candidarsi: se sei un/una parrucchiere/a e possiedi esperienza contatta i titolari al n. 01651892071 oppure invia il tuo curriculum tramite e-mail a: willyfeliz030@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 75/2022

Tre sc scavi srl Saint-Vincent

4 muratori

per nuovi cantieri che saranno avviati in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria

contratto: tempo determinato a partire dall’immediato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere sono:- saper costruire strutture edili in muratura, interpretando e traducendo operativamente i disegni e le indicazioni del capo cantiere; – possesso della patente di guida categoria b;- flessibilità e disponibilità a spostarsi nei vari cantieri in regioni diverse. per candidarsi: se sei un muratore e questa offerta ti interessa contatta l’azienda al numero 3483886365 o invia il tuo curriculum a trescscavisrl@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 27/01/2022 data scadenza: 26/02/2022 codice sil: 71/2022

Tre sc scavi srl Saint-Vincent

4 carpentieri

per nuovi cantieri che saranno avviati in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria

contratto: tempo determinato a partire dall’immediato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere sono:- saper realizzare strutture in calcestruzzo armato e saper predisporre i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali;- possesso della patente di guida categoria b;- flessibilità e disponibilità a spostarsi nei vari cantieri in regioni diverse.

per candidarsi: se sei un carpentiere e questa offerta ti interessa contatta l’azienda al numero 3483886365 o invia il tuo curriculum a trescscavisrl@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 27/01/2022 data scadenza: 26/02/2022 codice sil: 70/2022

Bistrot de l’Abbe’ Valtournenche

1 aiuto cuoco

Il Bistrot de l’Abbe’, ristorante di cucina tipica valdostana e cucina italiana situato nel centro di Cervinia, nota località turistica invernale, ricerca un/a aiuto cuoco ad integrazione dello staff aziendale per il termine della stagione invernale 2022 – si offrono vitto e alloggio contratto: tempo determinato dall’immediato fino al termine della stagione invernale 2022 – si offrono vitto e alloggio orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere sono:- preferibile esperienza pregressa nella mansione;- autonomia nella preparazione di piatti semplici.

per candidarsi: se l’offerta ti interessa, contatta subito il referente aziendale al numero 3479260143 o invia il tuo cv a chalet1francois@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 28/02/2022 codice sil: 81/2022

Tecnocasa – studio Châtillon s.a.s.

1 agente di vendita settore immobiliare

da assumere con il contratto di apprendistato offrendo un’opportunità di crescita professionale formazione: non specificata conoscenze: non specificati numero figure professionali richieste: 1 contratto: apprendistato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere sono:- et‡ compresa tra i 18 e i 29 anni;- buone doti relazionali;- predisposizione al lavoro di gruppo;- possesso della patente di guida cat. b e automunito/a.

per candidarsi: se vuoi far parte del nostro progetto e vuoi metterti in gioco per imparare nuove abilità, invia subito il tuo cv a aohbd@tecnocasa.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 01/02/2022 data scadenza: 28/02/2022 codice sil: 89/2022

Company 2 – Cooperativa Sociale

1 addetto/a alle pulizie

cooperativa sociale operante nel mondo del turismo etico che gestisce le case alpine della Valle d’Aosta con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza turistica e l’integrazione al lavoro anche delle fasce più deboli, ricerca 1 addetto/a alle pulizie a tempo determinato a Torgnon, preferibile esperienza e appartenenza a fasce svantaggiate. contratto: tempo determinato a partire dal 26 febbraio – si offre vitto e alloggio orario: da definire caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere: – preferibile appartenenza ad una fascia svantaggiata – interesse a lavorare in un contesto di solidarietà, in una comunità che fa’ della responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente il suo punto di forza.

per candidarsi: se sei interessato/a a questa offerta invia il tuo curriculum vitae a: informazioni@casealpine.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 88/2022

Company 2 – Cooperativa Sociale

2 baristi

cooperativa sociale operante nel mondo del turismo etico che gestisce le case alpine della Valle d’Aosta con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza turistica e l’integrazione al lavoro anche delle fasce più deboli, ricerca 2 baristi/e a tempo determinato a Torgnon, preferibile esperienza e appartenenza a fasce svantaggiate. contratto: contratto tempo determinato a partire dal 26 febbraio – si offre vitto e alloggio orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere:- preferibile esperienza o formazione al bar- preferibile appartenenza ad una fascia svantaggiata- interesse a lavorare in un contesto di solidarietà, in una comunità che fa’ della responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente il suo punto di forza.

per candidarsi se sei interessato/a a questa offerta invia il tuo curriculum vitae a: informazioni@casealpine.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 87/2022

Company 2 – Cooperativa Sociale

4 camerieri di sala

cooperativa sociale operante nel mondo del turismo etico che gestisce le case alpine della Valle d’Aosta con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza turistica e l’integrazione al lavoro anche delle fasce più deboli, ricerca 4 cameriere/a di sala a tempo determinato 2 a Gressoney e 2 a Torgnon, preferibile esperienza e appartenenza a fasce svantaggiate. formazione: non specificata

contratto tempo determinato a partire dal 26 febbraio – si offre vitto e alloggio orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere:- preferibile esperienza o formazione in sala- preferibile appartenenza ad una fascia svantaggiata- interesse a lavorare in un contesto di solidarietà, in una comunità che fa’ della responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente il suo punto di forza.

per candidarsi: per candidarsi se sei interessato/a a questa offerta invia il tuo curriculum vitae a: informazioni@casealpine.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 86/2022

Company 2 – Cooperativa Sociale

2 camerieri ai piani

cooperativa sociale operante nel mondo del turismo etico che gestisce le case alpine della valle d’aosta con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza turistica e l’integrazione al lavoro anche delle fasce più deboli, ricerca 2 cameriere/a ai piani a tempo determinato a Gressoney, preferibile esperienza e appartenenza a fasce svantaggiate. contratto: tempo determinato a partire dal 26 febbraio – si offre vitto e alloggio orario: da definire caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere:- preferibile esperienza o formazione ai piani- preferibile appartenenza ad una fascia svantaggiata- interesse a lavorare in un contesto di solidarietà, in una comunità che fa’ della responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente il suo punto di forza.

per candidarsi: se sei interessato/a a questa offerta invia il tuo curriculum vitae a: informazioni@casealpine.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 85/2022

Company 2 – Cooperativa Sociale

1 aiuto cuoco

cooperativa sociale operante nel mondo del turismo etico che gestisce le case alpine della valle d’aosta con l’obiettivo di promuovere l’accoglienza turistica e l’integrazione al lavoro anche delle fasce più deboli, ricerca un/una aiuto cuoco/a a tempo determinato a Gressoney, preferibile esperienza e appartenenza a fasce svantaggiate. contratto: tempo determinato a partire dal 26 febbraio 2022- si offre vitto e alloggio orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere:- preferibile esperienza o formazione in cucina- preferibile appartenenza ad una fascia svantaggiata- interesse a lavorare in un contesto di solidarietà, in una comunità che fa’ della responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente il suo punto di forza.

per candidarsi: se sei interessato/a a questa offerta invia il tuo curriculum vitae a: informazioni@casealpine.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 31/01/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 80/2022

Officina di autoriparazione Châtillon

1 meccanico di autoveicoli categoria

una officina di autoriparazione della media valle ci richiede la selezione di 1 meccanico/gommista con esperienza e/o formazione specifica nel settore in grado di svolgere almeno le manutenzioni meccaniche ordinarie sui veicoli a motore.

conoscenze: conoscenza della strumentazione di officina, delle procedure di diagnosi, dei processi di lavoro meccanici, e delle norme di sicurezza. contratto: da definire a seconda delle caratteristiche del candidato/a orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che fanno di te il/la candidato/a ideale sono:- capacità di analizzare ed individuare lo stato dell’autoveicolo; – abilità nel smontare, montare e riparare le parti del veicolo, utilizzando correttamente la strumentazione e le procedure di sicurezza:- affidabilità, responsabilità ed accuratezza

per candidarsi: se sei un/a autoriparatore o un gommista e cerchi un lavoro invia il tuo curriculm vitae a: domandaofferta-verres@regione.vda.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 01/02/2022 data scadenza: 20/02/2022 codice sil: 96/2022 offerta aggiornata

Hotel Les Neiges d’Antan Valtournenche

1 receptionist

hotel rinomato a quattro stelle a pochi chilometri dal centro di Cervinia, ricerca un/una recptionist con esperienza e con ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese che si occupi sia dell’accoglienza dei clienti sia del back office

conoscenze: ottima conoscenza della lingua inglese numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato dall’immediato fino al termine della stagione invernale orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le competenze professionali che devi avere sono:- capacità di interagire, d’informare e di accogliere con sicurezza clientela internazionale e multiculturale sia in presenza che per iscritto;- capacità di risoluzione dei problemi e precisione nella gestione ed organizzazione amministrativa secondo le direttive della struttura; – cura e gestione del chek in e chek out e aggiornamento, manutenzione dei gestionali alberghieri;- cura la gestione amministrativa, rispondendo alle mail, aggiornando i siti web, smistando le telefonate e compilando ed archiviando i documenti.

per candidarsi: se hai esperienza come receptionist e questa offerta ti interessa, invia subito il tuo cv a admin@lesneigesdantan.com o contatta la struttura al numero 0166948775 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 02/02/2022 data scadenza: 28/02/2022 codice sil: 97/2022

Altre offerte di lavoro arrivate alla redazione

La Cooperativa La Svolta, comunità residenziale terapeutica di reinserimento di persone con problematiche di dipendenze patologiche sta selezionando educatori che abbiano i seguenti titoli: Laurea in scienza dell’educazione, Oss, Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Il lavoro si svolge su turni. Inviare il curriculum a lasvolta@tiscali.it