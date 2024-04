Quattro nuovi Maestri del lavoro valdostani insigniti della Stella al merito

Giulio Mencarelli, impiegato in pensione della Cogne Acciai Speciali e Doriana Piergentili, figura responsabile in Poste Spa, riceveranno la Stella al Merito del lavoro mercoledì 1° maggio dalle mani del Presidente della Regione Renzo Testolin, del Console dei Maestri del Lavoro e del funzionario delegato dal Direttore dell’Ispettorato d’Area metropolitana Torino-Aosta nel corso della cerimonia che si svolgerà nella Sala Viglino di Palazzo regionale ad Aosta.

Sono loro due dei quattro nuovi maestri del lavoro per l’anno 2024 a cui viene conferito il titolo, in base alla Legge 143/1992, per essersi distinti per perizia, laboriosità e di buona condotta morale nel corso della loro carriera lavorativa.

Gli altri due maestri valdostani – Patrizia Letizia Franca Aloe, quadro della società Anas e e Giuseppe Armand, Dirigente in pensione della BCC – comunque presenti alla cerimonia del 1° maggio ad Aosta, riceveranno invece l’onorificenza direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al palazzo del Quirinale, nel prossimo mese di ottobre.

I nuovi Maestri del Lavoro valdostani nel 2024

Patrizia Letizia Franca Aloe

Nata ad Aosta nel 1964, dopo il diploma di maturità, viene assunta, nell’aprile 1985, alle dipendenze dell’ANAS presso la sede della Valle d’Aosta. Dal 2009 diventa Responsabile amministrativo contabile della stessa società e in particolare viene destinata alla Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta con il ruolo di Responsabile dell’Unità Risorse Umane della sede di Aosta. I vertici aziendali riconoscono che Patrizia Aloe ha sempre svolto la sua attività professionale con grande senso di responsabilità, diligenza, competenza e forte senso di appartenenza all’azienda, per questo ne hanno proposto la candidatura per la decorazione della Stella al Merito del Lavoro.

Giuseppe Armand

Nato ad Aosta nel 1950, è ragioniere. Dal 1973 è impiegato nella Banca Commerciale Italiana presso la Filiale di Aosta, per la stessa nel 1992 acquisisce la veste di procuratore speciale e promuove l’apertura di altre due Filiali sul territorio valdostano, a Courmayeur e a Saint-Vincent. Passa nel 2001 alla Banca della Valle d’Aosta SpA come Funzionario e dal 2003, alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana, con diversi passaggi di livello che lo portano al termine ad assumere il ruolo di Direttore Generale. Nel compempo si è impegnato anche in molte attività in ambito politico e sociale.

Giulio Mencarelli

Nato a Blera, in provincia di Viterbo, nel 1949, è Perito Industriale Meccanico e ha prestato servizio ininterrottamente, dal 1970 al 2002, presso lo stabilimento siderurgico di Aosta vivendo le varie trasformazioni societarie dell’azienda.

Da operaio apprendista di manutenzione ha terminato il suo percorso con il ruolo di impiegato di ottavo livello occupando, negli anni, di numerosi incarichi come il responsabile della manutenzione acciaieria, dell’ufficio acquisti, del magazzino ricambi e dell’ufficio tecnico. Dopo il pensionamento ha continuato a collaborare con la Cogne Acciai Speciali S.p.A come consulente, prima presso lo stabilimento DAM in Ungheria e successivamente presso la sede cinese Cogne Steel Product.

Doriana Piergentili

Nata a Charleroi, in Belgio, nel 1963, è una contabile. E’ stata assunta nel 1990 da Poste Italiane S.p.A. in qualità di Operativo di gestione ed è tuttora in servizio con la qualifica di Responsabile di struttura presso l’ufficio postale di Donnas. Nel corso del suo lungo rapporto di lavoro ha dedicato molto impegno pianificando e organizzando con metodo e nel rispetto dei tempi, le risorse tecniche, operative e finanziarie necessarie per raggiungere l’obiettivo, ha creato e mantenuto nel tempo ottimi rapporti professionali con i clienti e con i colleghi, motivando la formazione del personale neoassunto.