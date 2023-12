Andrea Cargnino è il nuovo presidente di Fondazione Montagna sicura

E’ Andrea Cargnino, commercialista di Aosta, il nuovo presidente di Fondazione Montagna sicura per i prossimi tre anni. Il nuovo Cda si è costituita a seguito delle nomine degli enti soci.

Confermati i cinque consiglieri uscente. Oltre a Cargnino, siedono nel Cda Guido Giardini, Presidente per i sei anni passati e che, ai sensi dello Statuto, non può più essere Presidente; Barbara Frigo, Paolo Comune e Iris Hélène Voyat.

Vice presidente è stata nominata Barbara Frigo, professore associato di Scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino.

Contestualmente è stato costituito anche il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da Veronica Celesia, Presidente, Claudio Vietti e da Gianni Odisio.

Segretario generale dell’ente rimane Jean Pierre Fosson, dipendente di Fondazione dal 2003.