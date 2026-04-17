SkiAlp’Xperience chiude la sesta edizione tra Valle d’Aosta e Valle Maira

Dopo essersi allargato quest’inverno alla Valle Maira e al territorio di Morgex, SkiAlp’Xperience archivia la sua sesta edizione confermando una formula che negli anni si è ritagliata uno spazio preciso nel panorama della montagna: nessuna classifica, nessun cronometro, ma itinerari da vivere con sci, splitboard, ciaspole o ramponcini, mettendo al centro la montagna e non la performance.

L’iniziativa, nata nel 2021 per promuovere l’attività outdoor senza vincoli agonistici, ha proposto anche nel 2026 un calendario diffuso, dal 10 gennaio al 18 aprile, in 10 località tra Valle d’Aosta e Valle Maira, in Piemonte.

La filosofia di SkiAlp’Xperience sta nel permettere ai partecipanti di scegliere liberamente se percorrere uno o più itinerari, senza date obbligate, cancelli orari o graduatorie finali. A contare è stata soprattutto la possibilità di muoversi in ambienti naturali diversi, con un approccio definito dagli organizzatori “gentile, rispettoso, responsabile e senza competizione”, dentro una comunità in cui il valore dell’uscita si misura più nella qualità dell’esperienza che nel tempo impiegato per completarla.

Il progetto ha avuto anche una forte dimensione digitale. Durante la stagione i partecipanti hanno condiviso foto, racconti e contenuti sui social, contribuendo a superare le 200 mila visualizzazioni complessive tra Instagram e Facebook. A questo si sono aggiunte le visite alla gallery e al sito dell’iniziativa, con il supporto dell’app NIVA, utilizzata per arricchire l’esperienza sul territorio.

Nel corso dell’inverno, SkiAlp’Xperience è stato inoltre presentato fuori regione in appuntamenti dedicati alla montagna e all’outdoor, dallo SkimoFestival di Santa Caterina Valfurva al Terres Monviso Outdoor Festival di Saluzzo, rafforzando ulteriormente la propria visibilità nazionale. A chiudere simbolicamente questa edizione è stato il momento conviviale organizzato domenica 12 aprile alla Vinosteria Antirouille di Aymavilles, dove gli organizzatori hanno incontrato i partecipanti, condiviso racconti di stagione e distribuito premi con la consueta lotteria finale.

Lo “scialpinismo esperienziale” di SkiAlp’Xperience si allarga alla Valle Maira

7 gennaio 2026

Nessuna competizione, nessun record e nessun cronometro, ma solo la scoperta della montagna in inverno con diversi itinerari da fare con sci, splitboard, ciaspole o ramponcini, e la voglia di condividere sui social. SkiAlp’Xperience torna per la sua sesta edizione e si allarga alla Valle Maira, nella provincia di Cuneo, aggiungendo anche il territorio di Morgex con le salite al Colle della Croce e al Mont Colmet.

Regolamento, percorsi ed iscrizioni (dal 10 gennaio al 18 aprile), così come consigli sulla sicurezza, sono disponibili sul sito https://www.skialpxperience.it/

“SkiAlp’Xperience è nato nel 2021 come iniziativa per promuovere l’attività outdoor e lo sport senza vincoli agonistici, senza record o gare”, sottolinea l’ideatore Matteo Alberti. “Vogliamo creare una comunità di persone che si goda la montagna e lo sport, svincolata dal concetto di performance. Non ci interessano i tempi o le modalità – gli itinerari si possono percorrere con gli sci, con la splitboard, con le ciaspole o a piedi – l’importante è godersi la gita, con una particolare sensibilità verso l’ambiente e utilizzando con responsabilità i social”.

I partecipanti saranno accompagnati da NIVA, un’app che arricchisce l’esperienza con mappe interattive, chat dedicate per condividere e ricevere informazioni sulle condizioni, organizzarsi e trovare nuovi compagni d’avventura, oltre alla possibilità di segnare tutti gli itinerari completati durante la stagione.