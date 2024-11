A Gap il Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027

C’era anche l’approvazione di due progetti, afferenti il Piano integrato territoriale GRAIES CLIMA LAB, che interessano direttamente l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, uno in qualità di capofila e l’altro di partner, nell’ordine del giorno del Comitato di sorveglianza del Programma Interreg Alcotra 2021-2127, svoltosi a Gap.

Sul primo bando dedicato ai microprogetti, sono state depositate 23 proposte progettuali, di cui l’85% comprende nuovi attori italo-francesi per la maggior parte provenienti dal settore privato. Il Comitato ha approvato la selezione di 17 progetti di cui 4 microprogetti con partner valdostani.

Inoltre, il Comitato ha deliberato il contenuto del 2° bando che aprirà dal 9 dicembre 2024 al 23 aprile 2025 sugli obiettivi “Educazione, formazione e bilinguismo” e “Turismo e cultura”.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il Comitato ha approvato la proroga per la chiusura del 3° bando, attualmente in corso, dal 28 novembre 2024 al 31 gennaio 2025, mantenendo la selezione dei progetti per la riunione del Comitato di primavera del 2025.

“Siamo soddisfatti – afferma l’Assessore Luciano Caveri – del grado di avanzamento complessivo del Programma ALCOTRA e dei risultati che stiamo raggiungendo, con l’approvazione di ulteriori 6 progetti a beneficio del territorio valdostano. I vantaggi che la cooperazione territoriale ha conseguito in questi anni non possono che rafforzare l’importanza della politica regionale e della politica di coesione nel suo complesso, politica che sembra essere oggetto di una importante revisione per il post 2027 riducendo, di fatto, il ruolo delle regioni nel processo di programmazione a favore di un modello organizzativo più centralizzato, come quello del PNRR”.