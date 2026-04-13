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  • Ultima modifica: 13 Aprile
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Adu Valle d’Aosta fa un appello alle forze progressiste: “Candidature comuni per il 2027”

Adu Vda richiama la presenza del collegio uninominale e "la vergognosa scelta unionista di allearsi con Forza Italia" per giustificare  lo sforzo congiunto richiesto "da parte di tutte le forze progressiste, società civile compresa" per ritrovare l'unità.
Adu Vda - Da sx Gasperini, Carpinello, Giordano e Glarey
Politica

Prima uniti, poi divisi ora di nuovo alla ricerca dell’unità. Adu Valle d’Aosta lancia un appello alle forze progressiste per “arrivare a delle candidature comuni, che possano rappresentare il meglio della società valdostana”, in vista del prossimo appuntamento con le politiche del 2027.

“Per promuovere politiche di giustizia sociale ed ambientale, dobbiamo uscire dall’attuale contesto di odio e nazionalismo del governo Meloni e Salvini.  – scrive in una nota il movimento –  Dobbiamo fermare le guerre, il cui prezzo viene da sempre pagato dai più deboli, e per questo serve un rilancio del progetto federalista europeo, in alternativa al servilismo nei confronti di Trump”.

Adu Vda richiama la presenza del collegio uninominale e “la vergognosa scelta unionista di allearsi con Forza Italia” per giustificare  lo sforzo congiunto richiesto “da parte di tutte le forze progressiste, società civile compresa” per ritrovare l’unità.

Il movimento si dice, quindi, disponibile ad un confronto sui contenuti, a partire dai diritti e dall’ambiente, per arrivare poi alla scelta delle candidature comuni.

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