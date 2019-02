Consiglio regionale, Viérin: “Non mi ricandiderò. Un ricambio è necessario”

L’emendamento sul limite dei tre mandati consecutivi, approvato ieri in Consiglio Valle, rischia di lasciare fuori nel 2023 – se non si andrà a elezioni anticipate – alcuni “big” di Piazza Deffeyes. A non potersi ricandidare fra 4 anni saranno tra gli altri Albert Chatrian, Patrizia Morelli, Emily Rini, Alberto Bertin e Laurent Viérin. L’attuale assessore al Turismo ha già annunciato però l’intenzione di non ricandidarsi.

“Ieri, in Consiglio Valle, sono stato tra i primi sostenitori della norma sul limite dei 3 mandati consecutivi agli eletti, con effetto retroattivo, che si applica alla mia persona, e che esclude la ricandidabilità futura, anche in caso di elezioni anticipate, profondamente convinto che il ricambio sia un elemento imprescindibile” ricorda oggi Laurent Viérin.

“Un ricambio che deve partire prima di tutto da noi stessi, ancor prima di chiederlo agli altri. Non mi ricandiderò, quindi, anche in caso di voto anticipato, alle elezioni, per lasciare spazio a nuove energie e a nuova linfa”.

Viérin ricorda, quindi, come già in passato si era tentato di introdurre questa disposizione, “ma c’era rischio di incostituzionalità, che era stato sollevato dai tecnici”. Un rischio superato, ora, da una norma identica, approvata e non impugnata della Regione Veneto.

“Il ricambio all’interno del Consiglio Valle è un elemento fondamentale, – conclude l’Assessore al Turismo – che prescinde dall’età anagrafica di ognuno di noi, ma che deve dipendere dalla permanenza che uno ha avuto negli anni. Al di la della mia età, quindi , dopo 3 mandati, credo sia giusto lasciare il posto ad un ricambio”.