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  • Pontboset
  • Ultima modifica: 22 Maggio
  • 10:25

Domenica Pontboset al voto per mettere fine al Commissariamento

Alla carica di Primo cittadino è candidato Marco Larocca, mentre alla carica di Vicesindaco Massimo Rosa, entrambi parte dell’unica lista ammessa Uniti per Pontboset.
Lorenzo Savin, Ludovica Chanoux Toro, Michel Marioni, Enzo Bordet, Sharon Vuillermoz, Elena Vuillermoz, Luca Mazza, Irene Vuillermoz, Massimo Rosa, Marco Larocca
Politica

Ultimo giorno di campagna elettorale a Pontboset, dove domenica 24 maggio i 160 cittadini aventi diritto al voto saranno chiamati alle urne, aperte dalle 7 alle ore 23. Si voterà per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e dei nove Consiglieri comunali.

Alla carica di Primo cittadino è candidato Marco Larocca, mentre alla carica di Vicesindaco Massimo Rosa, entrambi parte dell’unica lista ammessa Uniti per Pontboset.

Lista Pontboset - Lorenzo Savin, Elena Vuillermoz, Irene Vuillermoz, Marco Larocca, Luca Mazza, Massimo Rosa, Ludovica Chanoux Toro, Sharon Vuillermoz, Michel Marioni, Enzo Bordet. Assente Pietro Ruggeri per motivi familiari
Lista Pontboset – Lorenzo Savin, Elena Vuillermoz, Irene Vuillermoz, Marco Larocca, Luca Mazza, Massimo Rosa, Ludovica Chanoux Toro, Sharon Vuillermoz, Michel Marioni, Enzo Bordet.

Non essendoci liste alternative l’unico ostacolo da superare per conquistare la fusciacca di primo cittadino è contro l’astensionismo. Essendo stata presentata una sola lista, risulteranno eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, a condizione che abbia votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Saranno inoltre eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze individuali.

Marco Larocca
Marco Larocca

Qualora non venga raggiunta la soglia del 50 per cento dei votanti rispetto agli elettori iscritti, oppure l’unica lista presentata non ottenga voti validi superiori al 50 per cento dei votanti – dice la Regione –, l’elezione è dichiarata nulla. In questa eventualità, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dovrà indire nuove elezioni e nominare un Commissario, attribuendogli le funzioni previste dal provvedimento stesso.

Separatore

Pontboset verso le elezioni, Marco Larocca scende in campo per la carica di sindaco

20 aprile 2026

Larocca Rosa
Larocca Rosa

L’ex vicesindaco di Pontboset, comune commissariato dallo scorso marzo a seguito della raffica di dimissioni che aveva portato allo scioglimento del Consiglio comunale, si candida a sindaco per le prossime elezioni.

Uniti per Pontboset

Gli abitanti del comune torneranno alle urne domenica 24 maggio e, nel caso di secondo turno, il 7 giugno 2026. Larocca presenterà pubblicamente la lista insieme agli altri candidati il 9 maggio, nella sala del ristorante Chez Isabel, storica sede di presentazione delle liste comunali del paese.

“Siamo in tre a ricandidarci dopo lo scorso mandato: oltre a me, Massimo Rosa come vicesindaco e Luca Mazza come consigliere”, spiega Larocca. “L’ex assessora Arianna Vuillermoz e la consigliera Simona Romondia hanno preferito non ricandidarsi, ma ci hanno supportati e hanno sottoscritto la lista”. 

Gli altri consiglieri candidati sono Enzo Bordet, Ludovica Chanoux Toro, Michel Marioni, Pietro Ruggeri, Lorenzo Savin, Elena Vuillermoz, Irene Vuillermoz e Sharon Vuillermoz. 

Marco Larocca
Marco Larocca

A guidare la formazione della lista è stata la volontà di allargare la rappresentanza a cittadini delle varie frazioni, in modo da rappresentare tutto il territorio comunale. “Io inizialmente non miravo a candidarmi per la carica di sindaco”, ammette Larocca, “ma gli ex consiglieri uscenti avevano fiducia in me, così è stato questo l’esito naturale”. 

Luca Mazza
Luca Mazza

Fino al termine del deposito delle liste, previsto il 24 aprile, non si può dire con certezza se le elezioni avverranno a lista unica oppure no. “Per ora non ho voce di una lista avversaria, ma fino alla scadenza dei tempi non si sa mai, è il bello della democrazia”. 

In programma ci saranno tanti punti da riprendere dai lavori della precedente amministrazione, a cui si aggiungono altri progetti. “Vogliamo partire dal rivalutare il territorio, perché ci sono tanti contesti trascurati. Cominciando con le cose più semplici che interessano alle persone, dalla manutenzione di vicoli e sentieri, vogliamo arrivare man mano a progetti più grandi”. 

Massimo Rosa
Massimo Rosa

L’obiettivo è anche quello di ‘cavalcare’ il riconoscimento di Pontboset come Comune più Virtuoso d’Italia, “puntando sul gemellaggio e lo scambio culturale con altri Comuni Virtuosi, per rafforzare il turismo. Oltre a questo, proporremo anche nuove idee per il rilancio territoriale e il ripopolamento, di cui potrebbe beneficiare tutta la vallata”. 

Sui rapporti con l’ex sindaco Ilo Claudio Chanoux, Larocca preferisce non esprimersi, confessando comunque che sono “pessimi. Per fortuna, però, non sono una persona che porta rancore. Ripartiamo senza guardare indietro, ma puntando avanti per il bene della comunità”.

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