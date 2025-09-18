Elezioni regionali, per la Commissione Antimafia una candidatura “impresentabile” in Valle d’Aosta

C’è anche un candidato valdostano alle prossime elezioni regionali nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia. Questa mattina, in apertura della seduta, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo ha comunicato l’esito dei consueti controlli svolti sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali.

Per la Valle d’Aosta la candidatura ritenuta “impresentabile” è quella di Paolo Bernardi lista Lega Salvini Vallee d’Aoste. Colosimo ha riferito che nei suoi confronti il gip presso il Tribunale di Varese “ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta” e il procedimento “è attualmente pendente in fase dibattimentale”.

Riflettori puntati anche su due candidati alle elezioni regionali delle Marche.