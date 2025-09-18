Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 18 Settembre
  • 16:48

Elezioni regionali, per la Commissione Antimafia una candidatura “impresentabile” in Valle d’Aosta

Nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia la candidatura di Paolo Bernardi della lista Lega Salvini Vallee d’Aoste
Transatlantico Camera Deputati
Politica

C’è anche un candidato valdostano alle prossime elezioni regionali nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia. Questa mattina, in apertura della seduta, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo ha comunicato l’esito dei consueti controlli svolti sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali.

Per la Valle d’Aosta la candidatura ritenuta “impresentabile” è quella di Paolo Bernardi lista Lega Salvini Vallee d’Aoste. Colosimo ha riferito che nei suoi confronti il gip presso il Tribunale di Varese “ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta” e il procedimento “è attualmente pendente in fase dibattimentale”.

Riflettori puntati anche su due candidati alle elezioni regionali delle Marche.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
ELEZIONI BANNER
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI