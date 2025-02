Emily Rini entra nella segreteria nazionale di Forza Italia

La coordinatrice regionale di Forza Italia Emily Rini entra nella segreteria nazionale del partito. La nomina è stata fatta dal segretario Antonio Tajani, nel corso della segreteria nazionale di Forza Italia in svolgimento alla Camera presso la Sala Colletti.

Assieme a Rini, responsabile del dipartimento montagna di Forza Italia, entrano nell’organismo i deputati Maurizio Casasco, responsabile nazionale economico, e Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud e segretario regionale della Calabria.

“Non posso che esprimere – dichiara Rini – profonda gratitudine nei confronti del nostro segretario nazionale Antonio Tajani e dell’intera segreteria per la nomina. Si tratta di uno sprone a lavorare con sempre maggiore impegno e determinazione sul territorio, perché Forza Italia si sta affermando come la forza dei territori, sempre attenta e sensibile alle istanze delle comunità locali, da Nord a Sud, dalle Alpi agli Appennini. Ancora grazie per la fiducia riposta in me, che cercherò di ricambiare con il lavoro quotidiano a servizio del partito e del nostro Paese”.