Fratelli d’Italia presenta la lista per le Regionali. Con “l’ambizione di portare ad un cambio di paradigma”

“Ci presentiamo in coalizione con le altre forze del centrodestra con l’ambizione di portare ad un cambio di paradigma in questa regione. Abbiamo quest’ambizione perché ciò che ha saputo fare questa maggioranza è sotto gli occhi di tutti. E non capiamo che ‘ricette’ possano vantarsi di proporre dopo aver dimostrato sul campo ciò che non hanno saputo fare”. Parole di Alberto Zucchi, presidente di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta che oggi – sabato 26 luglio – ha presentato la lista dei propri candidati per le Elezioni regionali del 28 settembre.

“È una lista composta da 35 persone, con l’equilibrio di genere previsto dalla normativa: 12 donne e 23 uomini – ha detto ancora Zucchi –. Arrivano da tutta la Valle d’Aosta, espressione di tutte le categorie: professionisti, lavoratori autonomi, dipendenti, che sapranno interpretare il programma che vogliamo porre in evidenza all’elettorato”.

Programma che, aggiunge il Presidente FdI valdostano, sarà specificato più in dettaglio durante la campagna elettorale. Anche se qualche punto, in somma sintesi, lo annuncia: “Abbiamo preso l’impegno di cambiare la legge elettorale nei primi cento giorni, perché tutti ci chiedono stabilità. Quindi, serve adottare l’elezione diretta del Presidente della Regione, che governi in coalizione per cinque anni. Questo, gli autonomisti lo vedono come fumo negli occhi, preferiscono fare i loro giochi di palazzo”.

Poi, la zona franca, “una previsione stabilita dallo Statuto che gli ‘autonomisti di facciata’ non hanno mai richiesto, mentre Fratelli d’Italia l’ha incardinata in Parlamento e già depositata. Perché ci dicono che siamo nemici dell’autonomia, ma i dati oggettivi mostrano il contrario”

“Riguardo la sanità – ha detto ancora Zucchi -, ci batteremo perché abbiamo la giusta dignità. Ma c’è anche una questione strutturale: per noi è improponibile il progetto del nuovo ospedale in centro alla città. Ci batteremo fino all’ultimo per scongiurare questa azione. Vogliamo una sanità esercitata realmente, in tempi certi, con costi di gestione certi”.

Non solo: “Le associazioni e le persone con cui parliamo ritengono improponibile l’isolamento in cui ci troviamo – chiude -. Avevamo l’aeroporto, le ferrovie e l’autostrada. Oggi è impossibile accedere in maniera degna nella regione”.

Parole che riecheggiano in quelle dell’ospite dell’appuntamento, il deputato piemontese di Fratelli d’Italia Enzo Amich: “Dobbiamo smettere di pensare che l’isolamento sia un valore aggiunto e che questo ci permetta di migliorare la nostra terra e le nostre peculiarità. Non è così. Fare politica è fare squadra con i territori, le Regioni, Roma e Bruxelles. La delega al governo per istituire la zona franca produttiva non è un semplice slogan, ma un piano concreto per dare una spinta vera all’economica valdostana”.

E, rivolto ai candidati, ha aggiunto: “Dovete fare ciò che ha fatto Giorgia per l’Italia: fateli ricredere tutti”.

I candidati

Alberto Zucchi, Lorenzo Giulio Aiello, Fedora Maria Giulia Arena, Andrea Balducci, Giorgia Baratta, Vitaliano Barberio, Andrea Bertoni, Edy Bianquin, Enzo Blessent, Claudia Bugiardini, Giorgia Calcagnile, Paola Cina, Aldo Domanico, Sonia Faccin, Pamela Fini, Ester Piera Fonte, Manuela Gallizzi, Massimo Lattanzi, Matteo Marcoz, Armando Mascaro, Giuseppe Antonio Mauro, Walter Musso, Orlando Navarra (in quota Noi Moderati), Franco Emerico Ottoz, Adriano Pistorio, André Podio, Andrea Rossella-Musico, Alessandro Rossi, Mauro Roveyaz, Alessandra Simoni, Massimiliano Tuccari, Andrea Villettaz, Stefania Vincenzetti, Elide Visentin, Walter Martino Zampa.