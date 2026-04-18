Il Congresso regionale di Forza Italia Valle d’Aosta conferma Emily Rini segretaria regionale

“Serietà, responsabilità, affidabilità, rassicurazioni, equilibrio”. Sono le parole che sono state ripetute tante volte nel corso del Congresso regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, andato in scena questa mattina all’Hotel Etoile du Nord di Sarre, che ha confermato Emily Rini a segretaria regionale del partito di governo.

Da Shangai con un videomessaggio il vicepremier Antonio Tajani annuncia lo sblocco delle concessioni idroelettriche ed un vertice italo-francese ad Aosta in cui si parlerà anche del raddoppio del Tunnel del Monte Bianco: “In Valle d’Aosta abbiamo ottenuto un grande risultato: finalmente facciamo parte del governo e potremo dare risposte concrete a tutti i valdostani”.

“Il presidente Tajani c’è sempre, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, e lo fa dando l’esempio”, lo ringrazia Emily Rini. Che non si accontenta di quanto fatto finora, portando Forza Italia in maggioranza grazie all’accordo con l’Union Valdôtaine e le forze autonomiste: “Il meglio deve ancora venire. Questo è un punto di partenza, non di arrivo. La Valle d’Aosta è terra forte ma gentile, essere gente di montagna ci insegna che le salite sono meno impervie se affrontate insieme, con una squadra, e che per arrivare in cima ci va coraggio, entusiasmo, costanza e fiducia reciproca. Siamo interpreti di una politica che sa ascoltare ma poi prende decisioni: dove altri seminano rabbia, noi abbiamo scelto la serietà, dove altri promettono illusioni, noi preferiamo portare a casa i risultati. È così che ci costruisce una comunità. Il futuro si conquista con il lavoro, con il coraggio, con la passione, vogliamo uomini e donne che trasudino questi valori e che facciano rientrare le ambizioni personali nella cornice del partito, che viene prima di tutto, rimanendo uniti nelle diversità. Io sono pronta ad affrontare le prossime sfide con umiltà, con determinazione, con tutto il mio cuore e con tutta me stessa”.

In apertura, il deputato Raffaele Nevi fa anche una riflessione sull’esito del referendum: “Non è andato bene, certo, ma abbiamo fatto un’attenta analisi. Il “Sì” ha preso più di 13 milioni di voti, il centrodestra alle ultime politiche ne ha presi 12 milioni. Purtroppo sul “No” si sono concentrate forze che hanno portato all’emersione di un elettorato che non votava più da anni, mobilitato anche a seguito del protagonismo dei magistrati per il no. Pensavamo fosse una riforma utile per il paese, dobbiamo andare avanti e raddoppiare gli sforzi”.

Mentre sfilano gli esponenti delle altre forze politiche, da Pour l’Autonomie a Stella Alpina, da Rassemblement Valdôtain ad Azione e Union Valdotaine (assenti gli alleati del governo nazionale, Fratelli d’Italia e Lega, che hanno inviato un messaggio di saluto) e mentre sullo sfondo c’è preoccupazione per la situazione internazionale e le sue conseguenze, arriva anche Alberto Cirio, vicesegretario nazionale e presidente della Regione Piemonte, che fa poi in diretta la tessera del partito a Philippe Milleret: “Siamo orgogliosi di poter dire che questa è una regione che governiamo”, dice Cirio. “L’UV ha visto in noi un partito rassicurante, e non è un caso se qui, in Liguria e in Piemonte abbiamo le deleghe al bilancio: vuol dire che siamo dei politici competenti e rassicuranti”. Cirio annuncia anche che a giorni verrà firmato un accordo istituzionale tra Piemonte e Valle d’Aosta per lavorare insieme su alcuni dossier.

La Segreteria Regionale di Forza Italia Valle d’Aosta

Oltre a Emily Rini, vicesegretari sono Massimo Chatrian e Silvestro Mancuso, fanno parte della segreteria anche Girolamo Giofrè, Katia Guidi, Giuseppe Mammoliti, Corinne Margueret, Eugenio Payn, Emilio Rini, Lucilla Rosenzi, Sergio Russo, Vera Verducci. Fanno parte di diritto della segreteria regionale anche i responsabili di settore Marco Patacchini (Rapporti con gli alleati), Vanda Bieler (Enti locali), Rubina Grangeon (Formazione), Silena Vuillermoz (Organizzazione), Patrizia Tabor (Tesseramento), Ivano Passeri (Dipartimenti), Uberto Spalla (Elettorale), Davide Savoini (Segretario Giovani per la libertà), Gabriella Patacchini (Azzurro Donna), Sergio Ferrero (Seniores).