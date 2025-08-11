Facebook Twitter Instagram Youtube

Referendum, Arcigay: “Finalmente file ai seggi divise per cognome”

Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda esulta: "Una grande vittoria".
Alice Sartore e giulio Gasperini Arcigay QueerVDA
Politica

“Una grande vittoria che favorisce l’inclusione e garantisce la libertà di esercitare il proprio diritto di voto a tuttə, senza obbligare le persone trans* senza documenti rettificati a fare coming out forzati e trovarsi in situazioni di disagio profondo, che in precedenza le portavano a non andare a votare”. Così Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda commenta l’introduzione per il referendum confermativo del 10 agosto delle file ai seggi divise per iniziale del cognome anziché per genere.

“Per la prima volta è stato applicato il DL. 72/25, in occasione del referendum confermativo per la legge elettorale regionale della Valle d’Aosta.  – esulta l’Associazione – A tutti i seggi della regione sono stati forniti i registri divisi alfabeticamente, dalla A alla L e dalla M alla Z, invece che per generi binari M e F”.

 

