A Courmayeur un Natale fra scienza, solidarietà e teatro

Courmayeur - Un ricco programma di eventi e appuntamenti, per grandi e piccoli ospiti e residenti.. Da venerdì 13 dicembre la località si unisce alle celebrazioni per la scomparsa di Leonardo Da Vinci.

Natale per tutti i gusti ai piedi del Monte Bianco. Anche quest’anno Courmayeur offre, infatti, un ricco programma di appuntamenti ed eventi per turisti e residenti

Gli appassionati di scienza avranno modo di partecipare alle celebrazioni della scomparsa del genio del Rinascimento, Leonardo Da Vinci. Tre giorni dedicati al rapporto tra scienza e natura presentati tra cinema e conferenze a cura del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. Il primo appuntamento è per venerdì 13 dicembre alle ore 11 al Centro congressi di Courmayeur con la proiezione del cortometraggio (24 minuti) ESSERE Leonardo da Vinci. Il giorno successivo, sabato 14 dicembre alle 17, nella Biblioteca di Courmayeur, verrà presentato il libro “Le invenzioni di Leonardo da Vinci “(Sassi Ed.) di Chiara e Girolamo Covolan. A seguire, alle ore 21, verrà messo in luce il rapporto fra Leonardo e l’arte contemporanea. Sarà presente Jacqueline Ceresoli dell’Accademia di Brera. Durante l’appuntamento verrà esposta la Dama con l’ermellino robotizzata di Manuela Carrano. Domenica 15 dicembre alle ore 17 al Courmayeur Mountain Cinema verrà proiettato il film coprodotto con Rai Cinema “ESSERE Leonardo da Vinci”. Sarà presente il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory che affronterà il tema del rapporto tra l’eredità di Leonardo nel nostro tempo tra scienza e natura. Il film sarà proiettato anche domenica 5 gennaio alle ore 20.

Sarà svelato invece sabato 14 dicembre a Skyway Monte Bianco il progetto di solidarietà “OSSIGENO” a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ideato da Freebody Courmayeur in Danza in sinergia con la Scuola di Sci Monte Bianco e la Società Guide Alpine di Courmayeur. Da luglio dello scorso anno le tre realtà coinvolte hanno lavorato a questa grande iniziativa solidale: un calendario, realizzato a Courmayeur da i valdostani Moreno Vignolini e Roberto Roux e Katarina Premfors e una mostra spettacolo. Ritratti nelle immagini i ballerini di Courmayeur in Danza che si sono distinti per merito e capacità durante l’edizione 2018 dello stage insieme ad alcuni dei maestri della Scuola Sci Monte Bianco e delle guide della Società Guide Alpine di Courmayeur.

La Mostra-Spettacolo sarà portata in scena per la prima volta a Courmayeur il 25 gennaio e sarà ospitata in diversi teatri italiani. Le coreografie dello spettacolo sono pensate per dare vita alle 12 immagini che compongono il Calendario 2020 FFC. L’evento prevede inoltre l’esposizione delle immagini, anche inedite, realizzate durante la lavorazione del calendario.

Il Natale è soprattutto la festa dei bambini, e Courmayeur non poteva non pensare, anche quest’anno, ai piccoli ospiti. In piazza Abbé Henry verrà allestito uno chalet con animazioni dedicati ai più piccoli, dal 24 dicembre al 6 gennaio. La vigilia di Natale il Jardin de l’Ange offre ai bambini la possibilità di conquistarsi il patentino da elfo aiutante di Babbo Natale e di assistere a animazioni varie.

Per chi vuole rilassarsi durante le vacanze con un buon libro, l’occasione arriverà il 29 dicembre, con il ritorno, in versione invernale, della Rassegna “Autori in vetta” . Alle ore 21 al Centro Congressi, è in programma uno straordinario spettacolo dedicato alla montagna: “Viaggio sulle Alpi”, un monologo ideato e interpretato da Marco Albino Ferrari, noto giornalista, accompagnato alla chitarra da Francesco Zago, che eseguirà le musiche dal vivo. Lo spettacolo sarà arricchito da materiale fotografico e filmati che verranno proiettati durante la reading.

Nel Natale di Courmayeur non mancherà poi il teatro. Quattro grandi nomi del cinema e del teatro italiano con “Courmayeur…che spettacolo!” porteranno in scena al Centro Congressi delle pièce da solista. Si inizia il 4 gennaio con Giorgio Pasotti in “Forza, il meglio è passato!”. Il 18 gennaio tocca a Michele Placido con “Serata romantica”, il 24 gennaio a Edoardo Leo con “Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche” mentre il 1° febbraio Lino Guanciale chiude la rassegna con “Itaca…il viaggio”.