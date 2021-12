Edilizia, finiture, wellness, outdoor, colore, pavimenti e rivestimenti sono i punti di forza di Big Mat Edilaosta, lo showroom offre a professionisti, imprese e privati tutti i materiali e gli arredi. per costruire e ristrutturare casa con una gamma vastissima di opzioni e di servizi, Edilaosta punta molto sull’adattare il prodotto all’esigenza del cliente: dal colore delle pareti alla vasca da bagno, grazie ai consigli e alla consulenza di personale esperto.

Sia per case di privati che grandi imprese, l’ampia gamma di prodotti e materiali è in grado di offrire soluzione per ogni necessità e gusto. Nell’ambito degli arredi Edilaosta cerca di conciliare sempre estetica e tecnica. Il primo requisito è la qualità del materiale, la sua funzionalità e la sua durevolezza, ma anche l’aspetto estetico ha un grande valore, dato che contribuisce alla costruzione dello spazio e rende l’ambiente più piacevole.

Un elemento che coniuga l’estetica con la praticità sono le pareti ventilate. Si tratta di creare un rivestimento esterno al muro, con materiale apposito (come ad esempio il gres), non completamente aderente alla struttura, formando un cuscinetto d’aria che funge da isolante termico e acustico. In questo modo le pareti volanti contribuiscono al risparmio energetico dell’abitazione e offrono un’occasione per rinnovare i muri.

Edilaosta si occupa anche di materiale da costruzione come ferramenta, malte, leganti, coperture, cartongesso, legnami e manufatti in cemento, solai, sigillanti e impermeabilizzanti. Tutto per la casa dalle fondamenta al tetto. Inoltre il negozio si occupa anche di elementi della sicurezza come porte blindate, tagliafuoco e di garage. O soluzioni interne dall’alto valore estetico come le porte e le chiusure filo muro.

Un’altra priorità dell’azienda è la sostenibilità, a partire dalla grande attenzione riservata agli isolanti sia termici che acustici, ma che si rispecchia anche nella scelte delle marche in vendita nella showroom. Inoltre, per aiutare i propri clienti nel processo di efficientamento energetico delle loro abitazioni, Edilaosta ha istituito una sezione del suo sito dedicata al Superbonus 110% del decreto Rilancio. L’azienda ha infatti creato una guida, gratuita e in formato digitale, che spiega quali siano i requisiti per ricevere il bonus e a quali prodotti e interventi è possibile applicarlo.

Anche per quanto riguarda rivestimenti e pavimenti Edilaosta usa prodotti ecofriendly e garantisce la qualità del materiale scegliendo marche come Caesar, che dal 1988 produce gres porcellanato italiano e florim che produce piastrelle, lastre in gres porcellanato di grandi formati e materiale per il green building.

Con prodotti scelti e di grande varietà, la sezione arredi per il bagno fornisce vasche, docce, termoarredi e rubinetteria, ma anche prodotti di lusso come mini piscine, saune e bagni turchi per ricavare una zona benessere su misura direttamente in casa propria. Infatti, grazie ai consigli e all’esperienza di Edilaosta diventa possibile creare piccoli centri benessere anche in spazi ridotti.

Infine, anche in fatto di colori Edilaosta ha una selezione in grado di soddisfare qualsiasi tipo di evenienza rispettando l’ambiente grazie a marche appositamente selezionate come Oikos e Kerakoll. Dalla pittura da esterno, all’impregnante, per poi dedicarsi all’interno con resine, smalti e le pitture decorativo, Edilaosta propone prodotti funzionali e durevoli, e soprattutto altamente personalizzabili per adattarsi ad ogni esigenza.