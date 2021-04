CAAF CGIL, garanzia di affidabilità e sicurezza!

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) hanno come obiettivo primario quello di aiutare lavoratori e pensionati a compilare correttamente dichiarazioni fiscali di varia natura, modelli 730, RED, ISEE, fino alla trasmissione telematica. Caaf CGIL Piemonte Valle d’Aosta è stato fra i primi centri in Italia a farsi carico di questo servizio e a sollevare il contribuente dalla responsabilità di compilazione e trasmissione telematica.

Un servizio conveniente, professionale, qualificato per essere sicuri di adempiere alle più recenti direttive e recuperare tutte le spese sanitarie o familiari sostenute durante l’anno.

“Le persone sono al centro del nostro lavoro e siamo continuamente alla ricerca di soluzioni per semplificare il rapporto dei cittadini con la burocrazia fiscale”. A parlare è Cristina Bo, capo area Caaf Cgil Valle d’Aosta: “Dopo il lockdown – dice Bo -, in poco più di due mesi il Caaf CGIL grazie alle pratiche fatte con i 730 ha aiutato le circa 5000 persone, che si sono rivolte ai nostri sportelli, a recuperare oltre 2 milioni e mezzo di euro di tasse già pagate”.

La capo-area Valle d’Aosta entra nello specifico, sottolineando di che cosa si occupa il suo ufficio: “dichiarazione dei redditi, successioni, servizio assunzione e informazioni su colf-badanti, Isee, Red, Imu, e bonus vari”. Prima della pandemia il Caaf Valle d’Aosta ha elaborato più di 12 mila pratiche. Con l’emergenza sanitaria Covid-19 è cambiata l’organizzazione del lavoro, ma Bo precisa: “Siamo riusciti a rendere il luogo di lavoro meno caotico e più sereno, organizzando il tutto nel migliore dei modi e mettendo al centro dell’attività la sicurezza, sia dei nostri operatori che dei cittadini”.

Cristina Bo può contare nel periodo delle scadenze fiscali sul supporto di 10 operatori in tutte le sedi dislocate sul territorio. “Fuori dalla campagna fiscale sono cinque gli impiegati. C’è da dire che è fondamentale il rapporto della nostra area con l’interregionale. Senza contare la sinergia, che si è instaurata anche con la Cgil”.

Perché scegliere il Caaf Cgil? Risponde Bo: “Per la disponibilità, la professionalità e l’attenzione a tutto il territorio regionale”.

Questi i numeri del Caaf Cgil Valle d’Aosta: 800.17.11.11 (numero verde), 0165.27.16.11 (centralino), 0165.27.16.58 (Aosta), 0166.56.37.78 (Chatillon), 0125.80.93.60 (Donnas), 0125.92.24.01 (Verrès), 0165.80.01.80 (Morgex).