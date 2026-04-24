Centro Visitatori Fontina DOP: a Valpelline un casting per il nuovo Responsabile Accoglienza

Un’opportunità professionale che unisce ospitalità, territorio e valorizzazione di una delle eccellenze valdostane più conosciute. Il Centro Visitatori Fontina DOP di Valpelline ha avviato un casting per selezionare una nuova risorsa da inserire come Responsabile Accoglienza, una figura chiamata a rappresentare al meglio il mondo della Fontina DOP attraverso l’incontro con il pubblico, le visite, le degustazioni e l’esperienza d’acquisto.

L’iniziativa si rivolge a persone dinamiche, sensibili al tema dell’accoglienza e interessate a mettersi alla prova in un contesto legato al gusto e alla promozione del territorio. L’obiettivo è coinvolgere in particolare i talenti delle nuove generazioni, valorizzando competenze linguistiche, capacità relazionali e motivazione personale, in un ruolo che richiede contatto diretto con i visitatori e capacità di raccontare in modo efficace il prodotto e la sua filiera.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile online all’indirizzo https://forms.gle/FLpZDPcwcXBtZj3v6. Il percorso di candidatura non si limita all’invio del curriculum, ma prevede anche risposte aperte per l’autovalutazione delle competenze e una lettera motivazionale in formato video. La selezione consentirà così ai candidati di esprimere in modo concreto la propria personalità e il proprio approccio all’accoglienza.

Il casting permetterà inoltre di simulare in pratica il futuro ruolo, mettendo i partecipanti nella condizione di confrontarsi con l’attività di ricevimento delle persone interessate a conoscere il mondo della Fontina DOP, tra esperienze di visita, degustazione e vendita. Un’occasione utile non solo per candidarsi, ma anche per entrare in contatto diretto con una realtà che fa dell’identità valdostana e della qualità la propria forza.

Il candidato o la candidata selezionato/a sarà assunto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina come Responsabile Accoglienza presso il Centro Visitatori di Valpelline e potrà contare su un percorso di tutoring professionale personalizzato, pensato per accompagnare al meglio l’inserimento e la crescita nel ruolo.

Per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo e-mail risorseumanecplf@gmail.com.