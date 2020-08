Criminologo: chi è, che attività svolge e che studi bisogna perseguire

Aosta - Si tratta di per sé di una vera e propria professione, fondamentale per la risoluzione di casi investigativi, sia dal lato legale che da quello scientifico.

La figura professionale del criminologo è sempre più conosciuta, anche grazie ai film e serie tv che ne esaltano l’operato. Si tratta di per sé di una vera e propria professione, fondamentale per la risoluzione di casi investigativi, sia dal lato legale che da quello scientifico.

Parlando in breve della storia della criminologia, possiamo affermare che non si tratta di una scienza recente, ma bensì ci troviamo esattamente nel 1876. Questo era l’anno di nascita della criminologia, ma vi furono accenni storici anche precedenti a tale data, ovvero nel 1843.

In questo anno in Gran Bretagna venne chiamato uno psichiatra per poter valutare la salute mentale dell’imputato che venne dichiarato in seguito non colpevole anche da parte della corte. Nello stesso anno uscì il libro dello psichiatra veronese, Cesare Lombroso, riconosciuto anche come il padre fondatore della criminologia. Nel suo libro infatti vengono esposte le sue teorie e metodologie per l’analisi eziologica del crimine.

Cosa studia la criminologia?

La criminologia studia, o meglio ha come oggetto di studio, il crimine di per sé, l’imputato o il criminale e infine, anche le vittime del crimine. Affinché la criminologia possa dare delle risposte certe e confutate è necessario mettere in azione differenti discipline: sociologia, psicologia, psichiatria, diritto, antropologia, biologia, medicina e statistica.

Queste sono le scienze e le nozioni che un buon criminologo deve avere per poter applicare al meglio la criminologia. In sostanza si tratta dell’unione fra le scienze umanistiche e quelle giuridiche.

La criminologia si suddivide a sua volta in due scoparti differenti:

La criminologia antropologica : la quale studia principalmente la figura del criminale. La sua storia, la sua personalità e tutto ciò che lo circonda e che può averlo portato a tale atto, attraverso lo studio dei fattori organici e ambientali.

: la quale studia principalmente la figura del criminale. La sua storia, la sua personalità e tutto ciò che lo circonda e che può averlo portato a tale atto, attraverso lo studio dei fattori organici e ambientali. La criminologia sociologica: studia appunto il crimine come fenomeno sociale, analizzando quindi l’atto e l’episodio, il crimine e non il soggetto, in relazione alle dinamiche della società che lo circonda.

La criminologia è una scienza empirica, ovvero fonda le sue radici, tesi e affermazioni su materiali reali utilizzati durante l’indagine, su studi di gruppi campione, statistiche di massa, indagini sul campo e su singoli individui.

Chi è il criminologo?

Il criminologo è la figura professionale che ne fa della criminologia il suo mestiere. Affinché si possa diventare un criminologo è necessario conseguire studi universitari indirizzati nel campo della psicologia, medicina, giurisprudenza e sociologia.

Ma come dicevamo poco prima, la criminologia si basa anche su studi umanistici, proprio perciò un criminologo può diventare tale anche con un bagaglio di studi umanistici, seguiti da master o corsi post-universitari in grado di approfondire le scienze forensi.

Il criminologo lavora nell’ambito della ricerca scientifica e nel settore forense- giudiziario, formulando diagnosi affinché si possa ricostruire i fatti e le condizioni che hanno portato al crimine in questione. Inoltre, il criminologo valuta quanto il criminale sia pericoloso per la società, se ci sono probabilità che possa rifare un reato simile e infine, definisce anche qual è il percorso rieducativo che il criminale deve svolgere in fase di carcerazione e anche post carcerazione.

Generalmente la figura del criminologo accompagna quello delle forze dell’ordine, ricoprendo così il ruolo di security manager per la polizia, il questore o coordinando un’equipe per l’accusa o la difesa dell’imputato.

Oltre agli studi universitari e all’esperienza sul campo, un buon criminologo deve avere anche delle doti naturali come, buon intuito, curiosità e grande capacità di osservazione, anche di ciò che a molti può sfuggire.

In Italia, la figura del criminologo è abbastanza recente, ma nel nostro Paese ci sono criminologi molto competenti, proprio come Roberta Bruzzone.

Nota criminologa italiana, specializzata in reati sessuali e autrice nel 2013 del report di un noto caso della cronaca nera, comparso anche sul libro: “State of Florida vs Chico Forti: il grande abbaglio.”