“Edilfuturo” e “La casa oggetti”: dagli esterni agli interni, scegli il meglio per la tua casa

L’autentica forma della casa di montagna porta la firma de “La casa oggetti”, la boutique di oggettistica e arredamenti di Morgex che propone alla sua clientela una fresca serie di novità nonché un vasta offerta di elevata qualità e ampia ricercatezza.

Negozio sapientemente curato e alla moda quanto a disposizione e disponibilità degli arredi in commercio, lo showroom è strutturato come una autentica abitazione e pertanto suddiviso tra camera da letto totalmente in legno, sala da pranzo con soggiorno annesso e bagno con splendido lavabo in pietra; da cuscini e coperte a tovaglie e soprammobili, da tappeti e asciugamani a plaid e sgabelli, il negozio si differenzia dalla concorrenza per i suoi prezzi competitivi e i suoi prodotti di marche certificate. Non mancano nemmeno poi chicche capaci di rendere accogliente e calorosa qualsivoglia stanza quali per esempio fragranti profumazioni per ambienti e tessuti “Logevy” e variopinte e variegate candele “Yankee Candle”.

Diretta derivazione della ditta edile di medesima ubicazione a piano terra del centro commerciale “Galérie”, essa ne mantiene inalterata la solida professionalità oltre alla pluriennale esperienza della famiglia gestrice. Grazie a un efficace connubio tra la cortesia di Simonetta Campedelli e della sua collaboratrice Elisa la preparazione dei suoi due figli Luca e Matteo, “Edilfuturo” e “La casa oggetti” sono in grado di regalare ai propri clienti interventi e prestazioni che coinvolgano in toto la casa: accanto alle più tecniche costruzioni, ristrutturazioni e rivestimenti interni ed esterni prerogativa dell’azienda, grazie ai consigli e all’assistenza degli addetti è così facile trovare oggetti e peculiarità capaci di rendere la propria casa un caldo e confortevole rifugio unico nel suo genere.

Per informazioni:

“La casa oggetti”

Morgex, Rue du Mont-Blanc 69 (piano terra, centro commerciale “Galérie”)

Telefono: 3469604165

Email: edil_futuro@virgilio.com

Facebook: https://www.facebook.com/lacasaoggetti/

Instagram: https://www.instagram.com/la_casa_oggetti_/