Ghiacciai e cambiamento climatico: al Forte di Bard la mostra di Sebastião Salgado

Il Forte di Bard rafforza il proprio impegno nella divulgazione sui temi del cambiamento climatico e della tutela degli ecosistemi con la mostra Ghiacciai, dedicata al lavoro del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Da anni il Forte propone iniziative che mettono in relazione ricerca scientifica, ambiente e cultura, e questa esposizione si inserisce in un percorso consolidato di sensibilizzazione su una delle principali sfide globali.

Curata da Lélia Wanick Salgado e realizzata in collaborazione con Contrasto, la mostra presenta 54 fotografie in grande formato che documentano alcuni dei principali ghiacciai del pianeta. Dalla Penisola Antartica all’Himalaya, passando per Patagonia, Canada e Russia, le immagini in bianco e nero restituiscono una visione diretta di un ecosistema in trasformazione. Il progetto affianca alla dimensione artistica un apparato informativo che approfondisce il ruolo dei ghiacciai nel sistema climatico e nel ciclo dell’acqua, elementi fondamentali per l’equilibrio ambientale globale.

Il percorso espositivo integra anche contenuti scientifici curati da Michele Freppaz dell’Università di Torino, un video dedicato al fotografo e un’area tattile inclusiva pensata per ampliare l’accessibilità. La mostra sarà visitabile dal 24 aprile al 27 settembre, con i seguenti orari: feriali dalle 10 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19 (lunedì chiuso). Il biglietto intero ha un costo di 15 euro, ridotto 12 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i possessori di abbonamenti museali Piemonte Valle d’Aosta e Lombardia Valle d’Aosta, per i titolari della Membership Card Forte di Bard e per i visitatori fino a 18 anni. Le tariffe includono la visita ad altri due spazi espositivi a scelta.

Il progetto è promosso dal Forte di Bard in collaborazione con Contrasto, con il supporto della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Fondazione CRT, affiancati dai partner tecnici Lauretana e Staedtler e dal media partner Radio Monte Carlo.

Accanto a Ghiacciai, il Forte ospita altre due mostre dedicate a temi di respiro globale. Nutrire il mondo. La sfida globale dell’alimentazione, visitabile fino al 19 luglio 2026, affronta attraverso oltre ottanta immagini le criticità del sistema alimentare contemporaneo, tra disuguaglianze, spreco e sostenibilità. La mostra Wildlife Photographer of the Year, aperta fino al 12 luglio 2026, propone invece una selezione internazionale di fotografia naturalistica che documenta biodiversità e trasformazioni ambientali.

Con queste esposizioni, il Forte di Bard si conferma un centro culturale attento alle dinamiche ambientali e sociali contemporanee, offrendo al pubblico strumenti di conoscenza e riflessione attraverso linguaggi diversi, dalla fotografia alla ricerca scientifica.