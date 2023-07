I sapori di Puglia per quattro giorni protagonisti a Montjovet

Dalle bombette ai taralli, dal panzerotto al cacio impiccato. I sapori di Puglia per quattro giorni invaderanno l’area sportiva di Montjovet. Dal 27 al 30 luglio sbarca infatti in frazione Berriat Puglia in Festa, un nuovo format di street food genuino, che vuole portare nelle principali piazze, il sapore autentico pugliese.

Il valore del progetto, si esprime nel mix perfetto, tra estrema cura e attenzione alla tradizione e origine delle materie prime, passando da un’immagine riconoscibile nei colori e nella grafica.



Protagonista assoluta dei quattro giorni di festa sarà la braceria con le bombette, fatte con selezionatissime fettine di capocollo di maiale, ripiene di caciocavallo podolico, arrotolate a mano come vuole la tradizione.

Le altre specialità pugliesi presenti allo street food saranno le salsicce a punta di vitello, il cacio impiccato che rievoca una delle più antiche tradizioni del sud, i torcinelli, i dolci tipici, la birra artigianale, il panzerotto, i panini di puglia, i fritti e, molto molto altro, oltre ai prodotti tipici come i taralli, l’olio, il pane. Un tripudio di gusto e sapore. Una particolare attenzione anche ai vegetariani e ai bambini, con menù dedicati.

“La Puglia a casa vostra, non possiamo portare il mare con noi, ma portiamo tanto tanto calore” – dichiara Davide Messana l’ideatore del format.

La manifestazione Puglia in festa è organizzata in collaborazione con la Proloco di Montjovet e con il Patrocinio del Comune.