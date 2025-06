La Piazza Saint-Vincent: 3 giorni di eventi e tornei per il decollo dell’estate della Riviera delle Alpi

L’estate della Riviera delle Alpi decollerà con l’edizione 2025 de La Piazza Saint-Vincent. La grande kermesse organizzata dall’ASD Valdostana monopolizzerà il fine settimana di metà giugno (13-15). Il programma, ricco e variegato, sarà in grado di soddisfare più gusti possibile.

Tanto sport (calcio a 5, volley e tennis) trova spazio nel cartellone predisposto da Walter Pizzurro e dal suo affiatato staff, ma non solo, con musica, balli, moda, truccabimbi, magìa e giochi medievali che si sono ricavati uno spazio importante.

L’evento è organizzato con il sostegno dell’amministrazione comunale termale e la collaborazione della parrocchia e del Centro Sportivo Italiano.

Venerdì 13 il Memorial Maicol Castelnuovo

Il sipario sulla manifestazione si solleverà venerdì 13 con le prime partite del Memorial Maicol Castelnuovo di calcio a 5. Il torneo intitolato allo sfortunato portiere scomparso a seguito di un malore nell’edizione aostana del 2017 è diviso in due categorie. Complessivamente si sfideranno 32 squadre, 14 Pro e 18 Amatori, ne mancano all’appello 1 Pro e 2 Amatori. Campioni in carica sono Bar Enjoy e CSI VdA.

Si comincerà alle 17 e si andrà avanti fino alle 23 sui due campi in erba sintetica dell’oratorio parrocchiale di Saint-Vincent grazie alla collaborazione con don Lorenzo Sacchi, parroco della Riviera delle Alpi.

Una serata nel cuore di Saint-Vincent all’insegna della musica, del ballo, della magìa e della moda

L’attenzione, dalle 20.30, si sposterà anche nel centro della cittadina termale. Lo spettacolo previsto in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto inizierà con l’esibizione della scuola di danza Dance Institute, che lascerà il posto ai balli caraibici (21-21.30), alla Palestra 51 (21.30-21.45), al tango argentino con Tiziana e Marco (21.45-22), alla canzone d’autore con l’esibizione di Maura Susanna, recentemente seconda classificata al programma di Rai1 The Voice Senior (22-22.15), allo spettacolo di magìa del Mago Vinz (22.15-22.40) e alla sfidata di moda dello stilista Fabio Porliod.

Sabato 14 dedicato allo sport tra calcio a 5, tennis e pallavolo

Il Memorial Maicol Castelnuovo riprenderà sabato alle 9 per continuare fino alle 23. Un’ora più tardi, alle 10, scatteranno la Volley Cup La Piazza (sempre all’oratorio) e il 1° Billia Open di tennis (sui campi del Grand Hotel Billia).

Sabato sera la grande festa de La Piazza Saint-Vincent a cura della Pecora Nera

Ma il sabato non sarà esclusivamente consacrato allo sport. A chiudere la giornata ci penserà l’attesissima festa della Pecora Nera. L’evento comincerà alle 21 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Domenica 15 mattina tra sport, giochi medievali, truccabimbi e talk show

La domenica si aprirà con la santa messa celebrata alle 10 nella chiesa parrocchiale in ricordo di Maicol Castelnuovo. Alle 11 si riprenderà a giocare e i tornei di calcio a 5 e pallavolo entreranno nel vivo. Alla medesima ora, ma in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ci saranno i giochi medievali in costume con l’esibizione dei Conti di Châtillon e il Trucca Bimbi e animazioni per i più piccoli a cura de L’Arcobaleno.

Sempre nel centro di Saint-Vincent, alle 11.15, si aprirà il Salotto dello Sportivo, talk show condotto dal giornalista Luca Mauro Melloni che vedrà protagonisti la biologa nutrizionista Giada Macrì, il mental coach Roberto Greco, l’ambasciatore del perdono Marco Sorbara e il sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre. Alla 13, all’oratorio, ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Domenica 15 pomeriggio verranno incoronati i vincitori dei tre tornei

Il pomeriggio sarà interamente consacrato allo sport, con le finali del Billia Open di tennis (che riprenderà alle 11.30 per concludersi alle 18), della Volley Cup La Piazza e del Memorial Maicol Castelnuovo. Al termine delle sfide decisive, intorno alle 20, grande premiazione sempre sui campi dell’oratorio.