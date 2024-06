La Piazza Saint Vincent torna con tre giorni di calcio a 5 ed eventi per tutti

Non c’è due senza tre, e così La Piazza Saint Vincent è pronta a tornare per la sua terza edizione, più ricca di eventi che mai. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno non sarà solo il calcio a 5 ad animare la Riviera delle Alpi, ma anche feste, intrattenimento per grandi e piccoli, tango, ginnastica, musica e magia…tutto targato ASD Valdostana in collaborazione con il Comune di Saint-Vincent.

Si comincia nel pomeriggio di venerdì 14 giugno con le partite di calcio a 5 sui due campi dell’Oratorio grazie alla disponibilità di don Lorenzo. Anche quest’anno saranno ben 30 le squadre a contendersi il V Memorial Maicol Castelnuovo: 16 Amatori e 14 Pro. Ci saranno ovviamente i campioni uscenti di Rho che cercheranno di difendere il titolo, così com’è confermata anche la telecronaca di Live Bomber.

La sera, dalle 20.30, ci sarà una delle novità del 2023, lo spettacolo del Club des Sports ginnastica ritmica in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, seguito dall’esibizione di Valeria Budroni, talento valdostano che ha portato lustro alla Valle d’Aosta a Sanremo, e dallo spettacolo della Dance Istitute scuola di danza. Allo stesso tempo, presso la Sala Evolution del Casinò, ci sarà spazio per la serata Latino americani e Tango argentino.

Sabato 15, oltre al calcio a 5, ci saranno tanti momenti dedicati ai più piccoli, con i giochi medievali, il truccabimbi ed il torneo di tennistavolo. La notte, come d’abitudine, sarà animata invece grazie dall’immancabile e imperdibile festa della Pecora Nera con DJ in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Domenica mattina sarà la volta del Trofeo Riviera delle Alpi, in collaborazione con il Saint-Vincent Châtillon, con 14 squadre di bambini per tutta la mattina, oltre al truccabimbi e allo spettacolo di magia con il Mago Ayoub. Alle 10 ci sarà la messa in ricordo di Maicol Castelnuovo, mentre alle 13 il sorteggio della lotteria di beneficenza (il 50% del ricavato sarà devoluto a La Casa di Sabbia onlus).

Nel pomeriggio il torneo di calcio a 5 entrerà nel loro momento più “caldo” con le fasi finali. Premiazioni finali alle 17.30 circa per il Memorial Maicol Castelnuovo poi spazio ai bambini e premiazioni di tutti i bambini e alle 20.30 con il Trofeo Riviera delle Alpi.

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 giugno

Ore 17:00 – 23:00 Inizio Memorial Maicol Castelnuovo – Oratorio di St-Vincent

Ore 20:30 – 21:15 Club des Sports ginnastica ritmica – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto

Ore 21:15 – 21:30 Valeria Budroni cantante – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto

Ore 21:30 – 23:00 Dance Istitute scuola danza – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto

Ore 21:00 – 02:00 Latino Americani e Tango Argentino – Sala Evolution Casinò V.le Piemonte

Sabato 15 giugno

Ore 09:00 – 23:00 Inizio Memorial Maicol Castelnuovo – Oratorio di St-Vincent

Ore 09:30 – 12:30 Animazione Bimbi – TRUCCA BIMBI L’arcobaleno s.c.s. – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Ore 09:30 – 12:30 Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto: il gruppo storico di Châtillon I conti di Châtillon e seguito in collaborazione con il gruppo storico di Trino Vercellese animeranno la piazza con attività con grandi e piccini con giochi medievali in costume

Ore 17:00 – 22:00 Torneo Canossiani Tennistavolo – Oratorio di St-Vincent

Ore 21:00 – 01:00 Festa Pecora Nera con DJ – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Domenica 16 giugno

Ore 09:00 – 12:15 Partite Trofeo Riviera delle Alpi – Oratorio di St-Vincent

Ore 10:00 Santa messa in ricordo di Maicol Castelnuovo

Ore 10:00 – 12:00 Trucca Bimbi L’arcobaleno s.c.s. – Oratorio di St-Vincent

Ore 12:00 – 12:30 Spettacolo di magia – Mago Ayoub – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto

Ore 12:30 – 17:30 Inizio Partite Calcio a 5 FASI FINALI – Oratorio di St-Vincent

Ore 13:00 Estrazione Lotteria di beneficenza – Oratorio di St-Vincent

Ore 17:30 – 20:00 Partite Trofeo Riviera delle Alpi – Oratorio di St-Vincent

Ore 20:30 Premiazione Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

CONTATTI

ASD VALDOSTANA

11027 SAINT VINCENT (AO)